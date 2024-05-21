21 мая 2024

Жительница ХМАО засудила «Монетку» на четверть миллиона из-за травмы в магазине

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Вартовчанка отсудила и ритейлера 250 тысяч рублей
Вартовчанка отсудила и ритейлера 250 тысяч рублей Фото:

Жительница Нижневартовска отсудила у сети магазинов «Монетка» 250 тысяч рублей. Покупательница упала на выходе из торговой точки, запнувшись за провод.

«Выходя из магазина «Монетка», [покупательница] споткнулась о провод акустической аппаратуры, установленной индивидуальным предпринимателем, которая оказывала магазину услуги по торжественному открытию магазина. В результате падения истец получила телесные повреждения, из-за которых длительное время находилась на лечении», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Изначально женщина требовала взыскать миллион рублей морального вреда. Ритейлер при этом заявлял, что за травму должен отвечать предприниматель, из-за оборудования которого пострадала покупательница. Однако суд все-таки решил, что вина лежит на представителях сети.

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Жительница Нижневартовска отсудила у сети магазинов «Монетка» 250 тысяч рублей. Покупательница упала на выходе из торговой точки, запнувшись за провод. «Выходя из магазина «Монетка», [покупательница] споткнулась о провод акустической аппаратуры, установленной индивидуальным предпринимателем, которая оказывала магазину услуги по торжественному открытию магазина. В результате падения истец получила телесные повреждения, из-за которых длительное время находилась на лечении», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Изначально женщина требовала взыскать миллион рублей морального вреда. Ритейлер при этом заявлял, что за травму должен отвечать предприниматель, из-за оборудования которого пострадала покупательница. Однако суд все-таки решил, что вина лежит на представителях сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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