В Екатеринбурге оштрафовали противника застройки Березовой рощи

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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург , панкратов вадим, дед пикет
Вадима Панкратова задержали 21 мая Фото:

Екатеринбургского пенсионера Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, который имеет прозвище «Дед-пикет», оштрафовали за неповиновение полиции. Екатеринбуржец вышел с одиночным пикетом в парк 50-летия ВЛКСМ, чтобы выразить протест против застройки «зеленых» территорий, в том числе Березовой рощи в Академическом.

«Вадима Панкратова оштрафовали по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ „Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“. Штраф — две тысячи рублей», — рассказали URA.RU в Ленинском районном суде.

Вчера, 21 мая, в парке 50-летия ВЛКСМ к «Деду-пикету» подошел полицейский и заявил ему, что площадка исключена их списка гайд-парков — мест, где можно проводить публичные массовые мероприятия. Пенсионер ответил, что проводит одиночный пикет, тогда полиция попыталась его остановить. Мужчина вырвался и попытался преградить дорогу мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Тогда его и задержали. Орлов на Панкратова никак не отреагировал.

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Екатеринбургского пенсионера Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, который имеет прозвище «Дед-пикет», оштрафовали за неповиновение полиции. Екатеринбуржец вышел с одиночным пикетом в парк 50-летия ВЛКСМ, чтобы выразить протест против застройки «зеленых» территорий, в том числе Березовой рощи в Академическом. «Вадима Панкратова оштрафовали по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ „Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“. Штраф — две тысячи рублей», — рассказали URA.RU в Ленинском районном суде. Вчера, 21 мая, в парке 50-летия ВЛКСМ к «Деду-пикету» подошел полицейский и заявил ему, что площадка исключена их списка гайд-парков — мест, где можно проводить публичные массовые мероприятия. Пенсионер ответил, что проводит одиночный пикет, тогда полиция попыталась его остановить. Мужчина вырвался и попытался преградить дорогу мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Тогда его и задержали. Орлов на Панкратова никак не отреагировал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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