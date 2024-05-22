В Екатеринбурге оштрафовали противника застройки Березовой рощи

22 мая 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Вадима Панкратова задержали 21 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургского пенсионера Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, который имеет прозвище «Дед-пикет», оштрафовали за неповиновение полиции. Екатеринбуржец вышел с одиночным пикетом в парк 50-летия ВЛКСМ, чтобы выразить протест против застройки «зеленых» территорий, в том числе Березовой рощи в Академическом. «Вадима Панкратова оштрафовали по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ „Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“. Штраф — две тысячи рублей», — рассказали URA.RU в Ленинском районном суде. Вчера, 21 мая, в парке 50-летия ВЛКСМ к «Деду-пикету» подошел полицейский и заявил ему, что площадка исключена их списка гайд-парков — мест, где можно проводить публичные массовые мероприятия. Пенсионер ответил, что проводит одиночный пикет, тогда полиция попыталась его остановить. Мужчина вырвался и попытался преградить дорогу мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Тогда его и задержали. Орлов на Панкратова никак не отреагировал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургского пенсионера Вадима Панкратова — постоянного участника общественно-политических акций, который имеет прозвище «Дед-пикет», оштрафовали за неповиновение полиции. Екатеринбуржец вышел с одиночным пикетом в парк 50-летия ВЛКСМ, чтобы выразить протест против застройки «зеленых» территорий, в том числе Березовой рощи в Академическом. «Вадима Панкратова оштрафовали по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ „Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции“. Штраф — две тысячи рублей», — рассказали URA.RU в Ленинском районном суде. Вчера, 21 мая, в парке 50-летия ВЛКСМ к «Деду-пикету» подошел полицейский и заявил ему, что площадка исключена их списка гайд-парков — мест, где можно проводить публичные массовые мероприятия. Пенсионер ответил, что проводит одиночный пикет, тогда полиция попыталась его остановить. Мужчина вырвался и попытался преградить дорогу мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Тогда его и задержали. Орлов на Панкратова никак не отреагировал.