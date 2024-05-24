В Челябинске очередь на кондиционеры выстроилась до июля

24 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Цены за установку кондиционера в Челябинске взлетели на треть Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске установку кондиционера при заказе услуги в мае придется ждать до июля. Как сообщили URA.RU 24 мая участники рынка, время ожидания специалиста составит от недели до полутора месяцев. «Самая ближайшая дата для установки кондиционера в квартиру есть в начале июля», — сообщил URA.RU консультант магазина кондиционеров. В части фирм мастера придется ждать от двух до четырех недель. Однако установить кондиционер в большинстве малых фирм могут в течение недели. Как пояснили URA.RU специалисты, снижение загруженности связано с заморозками в регионе. При этом в сезон, когда начнется жара, очередь увеличится до месяца и более. Цены на установку кондиционеров за год выросли на треть. В мае 2023 года средняя стоимость услуг составляла 8 700 рублей и находилась в диапазоне от 6 до 11 тысяч рублей. К концу февраля 2024 года в среднем челябинцам уже приходилось выложить 10 500 рублей. Предложения при этом составили от 9 до 12 тысяч рублей. В мае средний чек за установку кондиционера вырос до 12 950 рублей, при минимуме в десять тысяч рублей и максимуме — в 16 тысяч рублей. Стоимость кондиционеров при этом за год изменилась на 12%. В среднем минимальная цена на систему без установки в комнату до 25 квадратных метров составляла от 22 800 рублей, в 2024 году достигла 25 800 рублей. При этом на итоговую цену влияют характеристики агрегата, возможность сопряжения с системой «умный дом», дизайн и планировка жилья. Как URA.RU сообщили специалисты, жителям квартир-студий и тем, у кого окна выходят на солнечную сторону, придется потратить на кондиционер больше. В этих случаях предлагают рассмотреть варианты, мощность которых позволяет охладить комнаты до 30 квадратных метров. Большинство базовых кондиционеров при этом представлены стоимостью от 22 600 до 45 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске установку кондиционера при заказе услуги в мае придется ждать до июля. Как сообщили URA.RU 24 мая участники рынка, время ожидания специалиста составит от недели до полутора месяцев. «Самая ближайшая дата для установки кондиционера в квартиру есть в начале июля», — сообщил URA.RU консультант магазина кондиционеров. В части фирм мастера придется ждать от двух до четырех недель. Однако установить кондиционер в большинстве малых фирм могут в течение недели. Как пояснили URA.RU специалисты, снижение загруженности связано с заморозками в регионе. При этом в сезон, когда начнется жара, очередь увеличится до месяца и более. Цены на установку кондиционеров за год выросли на треть. В мае 2023 года средняя стоимость услуг составляла 8 700 рублей и находилась в диапазоне от 6 до 11 тысяч рублей. К концу февраля 2024 года в среднем челябинцам уже приходилось выложить 10 500 рублей. Предложения при этом составили от 9 до 12 тысяч рублей. В мае средний чек за установку кондиционера вырос до 12 950 рублей, при минимуме в десять тысяч рублей и максимуме — в 16 тысяч рублей. Стоимость кондиционеров при этом за год изменилась на 12%. В среднем минимальная цена на систему без установки в комнату до 25 квадратных метров составляла от 22 800 рублей, в 2024 году достигла 25 800 рублей. При этом на итоговую цену влияют характеристики агрегата, возможность сопряжения с системой «умный дом», дизайн и планировка жилья. Как URA.RU сообщили специалисты, жителям квартир-студий и тем, у кого окна выходят на солнечную сторону, придется потратить на кондиционер больше. В этих случаях предлагают рассмотреть варианты, мощность которых позволяет охладить комнаты до 30 квадратных метров. Большинство базовых кондиционеров при этом представлены стоимостью от 22 600 до 45 тысяч рублей.