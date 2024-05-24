Без глобального праздника, но на лимузинах отметили выпускники последний звонок
В Перми отгремели последние звонки. Окончание учебы в городе отметили более 11,5 тысячи девятиклассников и 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. С утра в школах прошли торжественные линейки, а после ребята вышли на улицы города. Как провели день выпускники, запечатлел фотограф URA.RU.
Погода в Перми не позволила выпускникам хвастаться костюмами на улице
Но расслабиться на свежем воздухе можно
Прогулка по городу обязательна
Но кто-то предпочитает передвигаться с комфортом
Все встречаются на набережной Камы
Кама вдохновляет
Пока можно и подурачиться - ЕГЭ будет позже
Беззаботное детство продолжается
Впереди экзамены и летний выпускной!
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