Выпускники пермских школ отметили последний звонок. Фото

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Без глобального праздника, но на лимузинах отметили выпускники последний звонок
Без глобального праздника, но на лимузинах отметили выпускники последний звонок Фото:

В Перми отгремели последние звонки. Окончание учебы в городе отметили более 11,5 тысячи девятиклассников и 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. С утра в школах прошли торжественные линейки, а после ребята вышли на улицы города. Как провели день выпускники, запечатлел фотограф URA.RU.

Погода в Перми не позволила выпускникам хвастаться костюмами на улице
Погода в Перми не позволила выпускникам хвастаться костюмами на улице
Фото:
Но расслабиться на свежем воздухе можно
Но расслабиться на свежем воздухе можно
Фото:
Прогулка по городу обязательна
Прогулка по городу обязательна
Фото:
Но кто-то предпочитает передвигаться с комфортом
Но кто-то предпочитает передвигаться с комфортом
Фото:
Все встречаются на набережной Камы
Все встречаются на набережной Камы
Фото:
Кама вдохновляет
Кама вдохновляет
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Пока можно и подурачиться - ЕГЭ будет позже
Пока можно и подурачиться - ЕГЭ будет позже
Фото:
Беззаботное детство продолжается
Беззаботное детство продолжается
Фото:
Впереди экзамены и летний выпускной!
Впереди экзамены и летний выпускной!
Фото:

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В Перми отгремели последние звонки. Окончание учебы в городе отметили более 11,5 тысячи девятиклассников и 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. С утра в школах прошли торжественные линейки, а после ребята вышли на улицы города. Как провели день выпускники, запечатлел фотограф URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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