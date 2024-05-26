26 мая 2024
25 мая 2024

Власти Сургута дали прогноз о повышении уровня воды во время паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышение уровня воды в Оби в районе Сургута может достигнуть 790 сантиметров
Повышение уровня воды в Оби в районе Сургута может достигнуть 790 сантиметров Фото:

В районе Сургута прогнозируют повышение уровня воды в Оби в пределах 720-790 сантиметров. До этого ожидалось, что пик паводка составит 710 сантиметров, рассказали в сургутской администрации.

«Согласно уточненному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реке Обь в районе Сургута ожидается более высокий уровень воды, чем это прогнозировалось в апреле. Если ранее интервал ожидаемых значений составлял 640-710 см, то на сегодня прогноз высшего уровня воды в реке 720-790 см. Пик половодья ожидается в июне», — говорится в telegram-канале мэрии Сургута.

Ожидается, что при максимальных значениях будут подтоплены отдельные земельные участки и гаражные кооперативы, которые находятся вблизи проток Кривуля и Бардыковка. «Подтопление частных жилых домов по опыту паводка 2015 года начинается от 800 сантиметров», — добавляют представители администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что уровень воды в Оби в районе Нижневартовска превысил прогнозы. Сейчас он составляет 899 сантиметров.

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В районе Сургута прогнозируют повышение уровня воды в Оби в пределах 720-790 сантиметров. До этого ожидалось, что пик паводка составит 710 сантиметров, рассказали в сургутской администрации. «Согласно уточненному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реке Обь в районе Сургута ожидается более высокий уровень воды, чем это прогнозировалось в апреле. Если ранее интервал ожидаемых значений составлял 640-710 см, то на сегодня прогноз высшего уровня воды в реке 720-790 см. Пик половодья ожидается в июне», — говорится в telegram-канале мэрии Сургута. Ожидается, что при максимальных значениях будут подтоплены отдельные земельные участки и гаражные кооперативы, которые находятся вблизи проток Кривуля и Бардыковка. «Подтопление частных жилых домов по опыту паводка 2015 года начинается от 800 сантиметров», — добавляют представители администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что уровень воды в Оби в районе Нижневартовска превысил прогнозы. Сейчас он составляет 899 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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