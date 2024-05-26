Власти Сургута дали прогноз о повышении уровня воды во время паводка

В районе Сургута прогнозируют повышение уровня воды в Оби в пределах 720-790 сантиметров. До этого ожидалось, что пик паводка составит 710 сантиметров, рассказали в сургутской администрации.
«Согласно уточненному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на реке Обь в районе Сургута ожидается более высокий уровень воды, чем это прогнозировалось в апреле. Если ранее интервал ожидаемых значений составлял 640-710 см, то на сегодня прогноз высшего уровня воды в реке 720-790 см. Пик половодья ожидается в июне», — говорится в telegram-канале мэрии Сургута.
Ожидается, что при максимальных значениях будут подтоплены отдельные земельные участки и гаражные кооперативы, которые находятся вблизи проток Кривуля и Бардыковка. «Подтопление частных жилых домов по опыту паводка 2015 года начинается от 800 сантиметров», — добавляют представители администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что уровень воды в Оби в районе Нижневартовска превысил прогнозы. Сейчас он составляет 899 сантиметров.
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