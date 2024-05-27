Челябинский теннисист Карпов отправится на Паралимпиаду в Париж. Фото, видео

28 мая 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Теннисист Иван Карпов поедет на Паралимпиаду в Париж Фото: Дарья Попова © URA.RU Челябинский теннисист Иван Карпов примет участие в Паралимпиаде в Париже. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе администрации Челябинска, он выиграл квалификационный турнир по настольному теннису, завоевал титул чемпиона и получил заветную путевку. «В решающей партии Карпов превзошел теннисиста из Республики Чили. Он завоевал титул чемпиона и получил возможность выступить на Паралимпиаде, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. Там отметили, что соревнования проходили в Таиланде. По итогу Карпов оказался сильнее всех своих соперников. Тренирует Карпова Виталий Поздин. Он гордится своим воспитанником. Иван Карпов выиграл квалификационный турнир Фото: пресс-служба администрации Челябинска Карпов стал лучшим среди всех участников и добыл себе путевку на Паралимпиаду в Париже Фото: пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский теннисист Иван Карпов примет участие в Паралимпиаде в Париже. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе администрации Челябинска, он выиграл квалификационный турнир по настольному теннису, завоевал титул чемпиона и получил заветную путевку. «В решающей партии Карпов превзошел теннисиста из Республики Чили. Он завоевал титул чемпиона и получил возможность выступить на Паралимпиаде, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. Там отметили, что соревнования проходили в Таиланде. По итогу Карпов оказался сильнее всех своих соперников. Тренирует Карпова Виталий Поздин. Он гордится своим воспитанником.