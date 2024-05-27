Челябинский теннисист Иван Карпов примет участие в Паралимпиаде в Париже. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе администрации Челябинска, он выиграл квалификационный турнир по настольному теннису, завоевал титул чемпиона и получил заветную путевку.
«В решающей партии Карпов превзошел теннисиста из Республики Чили. Он завоевал титул чемпиона и получил возможность выступить на Паралимпиаде, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.
Там отметили, что соревнования проходили в Таиланде. По итогу Карпов оказался сильнее всех своих соперников. Тренирует Карпова Виталий Поздин. Он гордится своим воспитанником.
Иван Карпов выиграл квалификационный турнир
Фото: пресс-служба администрации Челябинска
Карпов стал лучшим среди всех участников и добыл себе путевку на Паралимпиаду в Париже
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Челябинский теннисист Иван Карпов примет участие в Паралимпиаде в Париже. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе администрации Челябинска, он выиграл квалификационный турнир по настольному теннису, завоевал титул чемпиона и получил заветную путевку. «В решающей партии Карпов превзошел теннисиста из Республики Чили. Он завоевал титул чемпиона и получил возможность выступить на Паралимпиаде, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. Там отметили, что соревнования проходили в Таиланде. По итогу Карпов оказался сильнее всех своих соперников. Тренирует Карпова Виталий Поздин. Он гордится своим воспитанником.