27 мая 2024

Челябинский теннисист Карпов отправится на Паралимпиаду в Париж. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрельбище и музей ВПК "Архангел Михаил". Екатеринбург, настольный теннис
Теннисист Иван Карпов поедет на Паралимпиаду в Париж Фото:

Челябинский теннисист Иван Карпов примет участие в Паралимпиаде в Париже. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе администрации Челябинска, он выиграл квалификационный турнир по настольному теннису, завоевал титул чемпиона и получил заветную путевку.

«В решающей партии Карпов превзошел теннисиста из Республики Чили. Он завоевал титул чемпиона и получил возможность выступить на Паралимпиаде, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра.

Там отметили, что соревнования проходили в Таиланде. По итогу Карпов оказался сильнее всех своих соперников. Тренирует Карпова Виталий Поздин. Он гордится своим воспитанником.

Иван Карпов выиграл квалификационный турнир
Иван Карпов выиграл квалификационный турнир
Фото:
Карпов стал лучшим среди всех участников и добыл себе путевку на Паралимпиаду в Париже
Карпов стал лучшим среди всех участников и добыл себе путевку на Паралимпиаду в Париже
Фото:

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Челябинский теннисист Иван Карпов примет участие в Паралимпиаде в Париже. Как сообщили URA.RU 28 мая в пресс-службе администрации Челябинска, он выиграл квалификационный турнир по настольному теннису, завоевал титул чемпиона и получил заветную путевку. «В решающей партии Карпов превзошел теннисиста из Республики Чили. Он завоевал титул чемпиона и получил возможность выступить на Паралимпиаде, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии областного центра. Там отметили, что соревнования проходили в Таиланде. По итогу Карпов оказался сильнее всех своих соперников. Тренирует Карпова Виталий Поздин. Он гордится своим воспитанником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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