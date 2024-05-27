Свердловчанин поймал браконьера, ловившего рыбу в нерест запрещенной снастью. Видео

28 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Браконьер нарушил сразу два запрета: ловлю в период нереста и вылов запрещенным орудием (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловские рыбаки не дали браконьеру ловить рыбу запрещенным орудием — так называемой косынкой или косой. Мужчина попался с лещами на Рефтинском водохранилище. Один из уральцев снял его на видео и выложил в соцсеть. «Как у вас оказался лещ в период нереста? У вас коса — запрещенное орудие лова, это статья 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов» — прим.URA.RU)!», — возмущенно спрашивает один рыбак другого. Тот отпирается и утверждает, что поймал рыбу руками. «Какими руками? Руками нельзя ловить! Вы ихтиандр что ли?» — продолжает рыбак и советует браконьеру убраться восвояси. Видео опубликовано в группе «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище» во «ВКонтакте». Пользователи поддержали автора кадров. «Коса еще хуже сетей, без разбору ранят, рвут, убивают рыбу разных размеров», — написал комментатор Дмитрий. «А видели, сколько рыбы губят? Валяется по всему берегу», — поддержал второй, Вова Балашов. Косынкой или косой называют небольшое приспособление для ловли в форме треугольника, собранного из металлических стержней, к которым прикрепляется сеть из тонкой лески. Внизу крепится для утяжеления проволока, а сверху — поплавок. Косынку забрасывают в водоем, где она сплавляется по течению либо стоит на месте, заманивая рыбу в сетку. Не видя тонкой лески, рыба ранится и гибнет. «Это китайское изобретение, запрещенное не только для ловли, но даже для продажи. Но ее все равно продают и покупают, потому что стоит она копейки. Если косынка потеряется, браконьеры ее не ищут и бросают вместе с рыбой. Потом все это гниет в воде или на берегу», — объяснил корреспонденту рыбак с большим стажем Вадим Ахметов. Как уже сообщалось, с 25 апреля на некоторых свердловских реках и озерах запрещено рыбачить, так как наступил период нереста. Точнее с датами и списком водоемов URA.RU писало в отдельном материале. В настоящее время рыбалка запрещена любой снастью на всех водоемах региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские рыбаки не дали браконьеру ловить рыбу запрещенным орудием — так называемой косынкой или косой. Мужчина попался с лещами на Рефтинском водохранилище. Один из уральцев снял его на видео и выложил в соцсеть. «Как у вас оказался лещ в период нереста? У вас коса — запрещенное орудие лова, это статья 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов» — прим.URA.RU)!», — возмущенно спрашивает один рыбак другого. Тот отпирается и утверждает, что поймал рыбу руками. «Какими руками? Руками нельзя ловить! Вы ихтиандр что ли?» — продолжает рыбак и советует браконьеру убраться восвояси. Видео опубликовано в группе «Рыбалка на Белоярском и Рефтинском водохранилище» во «ВКонтакте». Пользователи поддержали автора кадров. «Коса еще хуже сетей, без разбору ранят, рвут, убивают рыбу разных размеров», — написал комментатор Дмитрий. «А видели, сколько рыбы губят? Валяется по всему берегу», — поддержал второй, Вова Балашов. Косынкой или косой называют небольшое приспособление для ловли в форме треугольника, собранного из металлических стержней, к которым прикрепляется сеть из тонкой лески. Внизу крепится для утяжеления проволока, а сверху — поплавок. Косынку забрасывают в водоем, где она сплавляется по течению либо стоит на месте, заманивая рыбу в сетку. Не видя тонкой лески, рыба ранится и гибнет. «Это китайское изобретение, запрещенное не только для ловли, но даже для продажи. Но ее все равно продают и покупают, потому что стоит она копейки. Если косынка потеряется, браконьеры ее не ищут и бросают вместе с рыбой. Потом все это гниет в воде или на берегу», — объяснил корреспонденту рыбак с большим стажем Вадим Ахметов. Как уже сообщалось, с 25 апреля на некоторых свердловских реках и озерах запрещено рыбачить, так как наступил период нереста. Точнее с датами и списком водоемов URA.RU писало в отдельном материале. В настоящее время рыбалка запрещена любой снастью на всех водоемах региона.