Житель Ханты-Мансийска напал на полицейского в популярном ресторане

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За нападение на полицейского югорчанин получил условный срок
За нападение на полицейского югорчанин получил условный срок Фото:

Житель Ханты-Мансийска в пьяном виде устроил скандал на втором этаже популярного в городе итальянского ресторана El Patio, а затем напал на полицейского, который приехал на вызов. Об этом сообщается в картотеке городского суда.

«[Осужденный] применил в отношении него насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанес ему удар своей правой ногой, согнутой в коленном суставе в паховую область, чем причинил ему физическую боль», — сообщается в картотеке. Сотрудник полиции приехал на вызов, когда хантымансиец устроил скандал с другими посетителями ресторана.

Суд приговорил югорчанина виновным по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». Его приговорили к году условно с испытательным сроком в два года.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель изрезал ножом товарища и ранил полицейского при задержании. Обвиняемый заключен под стражу.

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Житель Ханты-Мансийска в пьяном виде устроил скандал на втором этаже популярного в городе итальянского ресторана El Patio, а затем напал на полицейского, который приехал на вызов. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «[Осужденный] применил в отношении него насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанес ему удар своей правой ногой, согнутой в коленном суставе в паховую область, чем причинил ему физическую боль», — сообщается в картотеке. Сотрудник полиции приехал на вызов, когда хантымансиец устроил скандал с другими посетителями ресторана. Суд приговорил югорчанина виновным по статье 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти». Его приговорили к году условно с испытательным сроком в два года. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО житель изрезал ножом товарища и ранил полицейского при задержании. Обвиняемый заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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