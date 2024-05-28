В Пермском крае в ДТП погиб водитель иномарки. Видео

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Сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку по факту смертельного ДТП в Чайковском (архивное фото) Фото:

В Чайковском (Пермский край) водитель Kia Rio попал в смертельное ДТП. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале.

«В городе Чайковский 28 мая в 19:40 в результате ДТП погиб водитель автомобиля Kia Rio. По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения в районе дома №7 съехал с дороги и врезался в препятствие. Он погиб на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении предствителей полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают причины ДТП, отметили в ведомстве.

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В Чайковском (Пермский край) водитель Kia Rio попал в смертельное ДТП. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «В городе Чайковский 28 мая в 19:40 в результате ДТП погиб водитель автомобиля Kia Rio. По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения в районе дома №7 съехал с дороги и врезался в препятствие. Он погиб на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении предствителей полиции. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают причины ДТП, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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