В Пермском крае в ДТП погиб водитель иномарки. Видео

28 мая 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции ведут проверку по факту смертельного ДТП в Чайковском (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Чайковском (Пермский край) водитель Kia Rio попал в смертельное ДТП. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «В городе Чайковский 28 мая в 19:40 в результате ДТП погиб водитель автомобиля Kia Rio. По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения в районе дома №7 съехал с дороги и врезался в препятствие. Он погиб на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении предствителей полиции. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают причины ДТП, отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чайковском (Пермский край) водитель Kia Rio попал в смертельное ДТП. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «В городе Чайковский 28 мая в 19:40 в результате ДТП погиб водитель автомобиля Kia Rio. По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения в районе дома №7 съехал с дороги и врезался в препятствие. Он погиб на месте до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении предствителей полиции. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии. Они устанавливают причины ДТП, отметили в ведомстве.