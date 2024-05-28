28 мая 2024

Аэропорт в ХМАО изменит расписание внутренних рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Березово изменит дни вылета самолетов
Аэропорт Березово изменит дни вылета самолетов Фото:

Аэропорт Березово (ХМАО) переходит на летнее расписание. С 3 июня поменяются дни вылета самолетов в Ханты-Мансийск, будет отменен рейс до Игрима.

«С 3 июня 2024 вносятся изменения в расписание движения воздушного судна на внутренних линиях: рейсы по маршруту „Ханты-Мансийск — Березово — Ханты-Мансийск“ с четверга переносятся на понедельник. Рейсы по маршруту „Березово — Игрим — Березово“ отменяются, вводится дополнительная частота по маршруту „Ханты-Мансийск — Игрим — Ханты-Мансийск“ по четвергам», — сообщили власти Березово на официальном сайте.

Полеты выполняют самолеты Ан-24. Они круглый год доставляют жителей в отдаленные поселки Ханты-Мансийского округа.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в Березово (ХМАО). Тендер выиграла компания «ЮВиС», которая выполнит работы за 2,5 миллиарда рублей.

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Аэропорт Березово (ХМАО) переходит на летнее расписание. С 3 июня поменяются дни вылета самолетов в Ханты-Мансийск, будет отменен рейс до Игрима. «С 3 июня 2024 вносятся изменения в расписание движения воздушного судна на внутренних линиях: рейсы по маршруту „Ханты-Мансийск — Березово — Ханты-Мансийск“ с четверга переносятся на понедельник. Рейсы по маршруту „Березово — Игрим — Березово“ отменяются, вводится дополнительная частота по маршруту „Ханты-Мансийск — Игрим — Ханты-Мансийск“ по четвергам», — сообщили власти Березово на официальном сайте. Полеты выполняют самолеты Ан-24. Они круглый год доставляют жителей в отдаленные поселки Ханты-Мансийского округа. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в Березово (ХМАО). Тендер выиграла компания «ЮВиС», которая выполнит работы за 2,5 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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