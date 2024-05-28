Аэропорт в ХМАО изменит расписание внутренних рейсов

Аэропорт Березово (ХМАО) переходит на летнее расписание. С 3 июня поменяются дни вылета самолетов в Ханты-Мансийск, будет отменен рейс до Игрима.
«С 3 июня 2024 вносятся изменения в расписание движения воздушного судна на внутренних линиях: рейсы по маршруту „Ханты-Мансийск — Березово — Ханты-Мансийск“ с четверга переносятся на понедельник. Рейсы по маршруту „Березово — Игрим — Березово“ отменяются, вводится дополнительная частота по маршруту „Ханты-Мансийск — Игрим — Ханты-Мансийск“ по четвергам», — сообщили власти Березово на официальном сайте.
Полеты выполняют самолеты Ан-24. Они круглый год доставляют жителей в отдаленные поселки Ханты-Мансийского округа.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют отремонтировать взлетно-посадочную полосу аэропорта в Березово (ХМАО). Тендер выиграла компания «ЮВиС», которая выполнит работы за 2,5 миллиарда рублей.
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