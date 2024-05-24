24 мая 2024

Конкурс на ремонт в аэропорте ХМАО за 2,5 млрд выиграл единственный участник

© Служба новостей «URA.RU»
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"ЮВиС" отремонтирует взлетно-посадочную полосу в аэропорте ХМАО
"ЮВиС" отремонтирует взлетно-посадочную полосу в аэропорте ХМАО Фото:

В конкурсе на ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта в Березово (ХМАО) участвовала всего одна компания — «ЮВиС». Заявка претендента соответствовала требованиям, поэтому правительство ХМАО заключило контракт по максимальной цене — 2,549 миллиарда рублей.

«Общество стало единственным участником конкурса. Комиссия решила, что заявка компании соответствует требованиям. Претендент согласился исполнить обязательства за 2,549 миллиарда рублей, что соответствует начальной стоимости контракта», — пишет «ПравДА УрФО».

До конца 2024 года подрядчик завезет материалы и оборудование, а в 2025 году начнет строительно-монтажные работы. Для их завершения у «ЮВиС» будет 360 календарных дней. Инфраструктура будет создаваться под АН-72.

Этот проект — первый этап работ. Подрядчик должен будет выполнить демонтаж металлических плит покрытия, заменить светосигнальное оборудование, провести земляные работы, устроить грунтовое покрытие и обеспечить защиту кабелей. Стройплощадку он получит в течение 15 дней после заключения соглашения.

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В конкурсе на ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта в Березово (ХМАО) участвовала всего одна компания — «ЮВиС». Заявка претендента соответствовала требованиям, поэтому правительство ХМАО заключило контракт по максимальной цене — 2,549 миллиарда рублей. «Общество стало единственным участником конкурса. Комиссия решила, что заявка компании соответствует требованиям. Претендент согласился исполнить обязательства за 2,549 миллиарда рублей, что соответствует начальной стоимости контракта», — пишет «ПравДА УрФО». До конца 2024 года подрядчик завезет материалы и оборудование, а в 2025 году начнет строительно-монтажные работы. Для их завершения у «ЮВиС» будет 360 календарных дней. Инфраструктура будет создаваться под АН-72. Этот проект — первый этап работ. Подрядчик должен будет выполнить демонтаж металлических плит покрытия, заменить светосигнальное оборудование, провести земляные работы, устроить грунтовое покрытие и обеспечить защиту кабелей. Стройплощадку он получит в течение 15 дней после заключения соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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