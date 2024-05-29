Мэр из ХМАО после скандала со сливом зарплат чиновников встретится с жителями

Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов после скандала с утекшими в интернет зарплатами топ-чиновников администрации принял решение о проведении первой встречи с населением. Она состоится 18 июня в онлайн-формате. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат городской думы Людмила Завадская.
«Онлайн-встреча с главой города Дмитрием Горбуновым с жителями запланирована на 18 июня. Первая встреча! Встреча с жителями микрорайонов города запланирована на вторую половину июня», — написала Завадская.
В беседе с URA.RU Завадская уточнила, что она давно пытается инициировать встречу градоначальника с населением. Однако в мэрии, узнав об анонсе, попросили дополнительное время для уточнения вопросов о дате трансляции и встреч, не подтвердив, но и не опровергнув их проведение.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в интернет утекли данные о доходах пыть-яхских чиновников. Выяснилось, что бывший градоначальник Александр Морозов заработал за неполный 2023 год пять млн рублей, а новый глава Горбунов почти за два месяца с момента избрания — 1,2 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!