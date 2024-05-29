В Свердловской области построили не соответствующие нормативам школы

30 мая 2024 в 04:48 Размер текста - 17 +

Аудитор Счетной палаты рассказала о нарушениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Десять регионов РФ построили слишком большие или маленькие школы и детские сады в расчете на одного ученика. В этом списке оказалась и Свердловская область. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты (СП) Натальи Труновой. «Школы и детские сады в 10 российских регионах были построены в 2019—2023 годах с нарушениями требований Роспотребнадзора к площади помещений. В этот перечень регионов попала и Свердловская область. Эти нарушения не позволяют в полной мере контролировать экономное расходование средств федерального бюджета», — пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет аудитора. В отчете говорится, что СанПиН устанавливают требования к площади помещений. Чаще без соблюдения норматива строили спортивные и лаборантские помещения образовательных учреждений. СП рекомендовала Минстрою РФ проанализировать практику использования типовых проектов при строительстве школ и детских садов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десять регионов РФ построили слишком большие или маленькие школы и детские сады в расчете на одного ученика. В этом списке оказалась и Свердловская область. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты (СП) Натальи Труновой. «Школы и детские сады в 10 российских регионах были построены в 2019—2023 годах с нарушениями требований Роспотребнадзора к площади помещений. В этот перечень регионов попала и Свердловская область. Эти нарушения не позволяют в полной мере контролировать экономное расходование средств федерального бюджета», — пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет аудитора. В отчете говорится, что СанПиН устанавливают требования к площади помещений. Чаще без соблюдения норматива строили спортивные и лаборантские помещения образовательных учреждений. СП рекомендовала Минстрою РФ проанализировать практику использования типовых проектов при строительстве школ и детских садов.