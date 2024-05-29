29 мая 2024

В Свердловской области построили не соответствующие нормативам школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка Гимназии №40. Екатеринбург, строительство школы, стройка
Аудитор Счетной палаты рассказала о нарушениях Фото:

Десять регионов РФ построили слишком большие или маленькие школы и детские сады в расчете на одного ученика. В этом списке оказалась и Свердловская область. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты (СП) Натальи Труновой.

«Школы и детские сады в 10 российских регионах были построены в 2019—2023 годах с нарушениями требований Роспотребнадзора к площади помещений. В этот перечень регионов попала и Свердловская область. Эти нарушения не позволяют в полной мере контролировать экономное расходование средств федерального бюджета», — пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет аудитора.

В отчете говорится, что СанПиН устанавливают требования к площади помещений. Чаще без соблюдения норматива строили спортивные и лаборантские помещения образовательных учреждений. СП рекомендовала Минстрою РФ проанализировать практику использования типовых проектов при строительстве школ и детских садов.

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Десять регионов РФ построили слишком большие или маленькие школы и детские сады в расчете на одного ученика. В этом списке оказалась и Свердловская область. Об этом говорится в отчете аудитора Счетной палаты (СП) Натальи Труновой. «Школы и детские сады в 10 российских регионах были построены в 2019—2023 годах с нарушениями требований Роспотребнадзора к площади помещений. В этот перечень регионов попала и Свердловская область. Эти нарушения не позволяют в полной мере контролировать экономное расходование средств федерального бюджета», — пишут «Ведомости», ссылаясь на отчет аудитора. В отчете говорится, что СанПиН устанавливают требования к площади помещений. Чаще без соблюдения норматива строили спортивные и лаборантские помещения образовательных учреждений. СП рекомендовала Минстрою РФ проанализировать практику использования типовых проектов при строительстве школ и детских садов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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