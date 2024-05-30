В Казани задержали самолет в ХМАО из-за угрозы атаки беспилотников

В Сургут задержали авиарейс из Казани, где ввели ограничение на вылет воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотниками. Информация о задержке самолета опубликована на сайте аэропорта Казани.
«Прибытие в Сургут 31мая в 12:00», — следует по информации онлайн-табло воздушной гавани. Судя по статусу авиарейса, сейчас в Казани идет посадка в самолет.
В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения из-за угрозы атаки беспилотниками. А направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Как сообщили в Росавиации, ограничения уже сняли и аэропорты работают в прежнем режиме.
Ранее URA.RU сообщало об украинских беспилотниках, которые были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. А в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени.
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