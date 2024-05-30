30 мая 2024

В Казани задержали самолет в ХМАО из-за угрозы атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из Казани прилетит в Сургут в полдень
Самолет из Казани прилетит в Сургут в полдень Фото:

В Сургут задержали авиарейс из Казани, где ввели ограничение на вылет воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотниками. Информация о задержке самолета опубликована на сайте аэропорта Казани.

«Прибытие в Сургут 31мая в 12:00», — следует по информации онлайн-табло воздушной гавани. Судя по статусу авиарейса, сейчас в Казани идет посадка в самолет.

В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения из-за угрозы атаки беспилотниками. А направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Как сообщили в Росавиации, ограничения уже сняли и аэропорты работают в прежнем режиме.

Ранее URA.RU сообщало об украинских беспилотниках, которые были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. А в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени.

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В Сургут задержали авиарейс из Казани, где ввели ограничение на вылет воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотниками. Информация о задержке самолета опубликована на сайте аэропорта Казани. «Прибытие в Сургут 31мая в 12:00», — следует по информации онлайн-табло воздушной гавани. Судя по статусу авиарейса, сейчас в Казани идет посадка в самолет. В аэропортах Казани и Нижнекамска временно ввели ограничения из-за угрозы атаки беспилотниками. А направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Как сообщили в Росавиации, ограничения уже сняли и аэропорты работают в прежнем режиме. Ранее URA.RU сообщало об украинских беспилотниках, которые были замечены местными жителями над городами Салават и Воронино в Татарстане. А в авиастроительном районе Казани звучала сирена в восемь утра по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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