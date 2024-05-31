31 мая 2024

В Екатеринбурге произошла жесткая авария с микроавтобусом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации городского ГИБДД, в аварии никто не пострадал (архивное фото)
По информации городского ГИБДД, в аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

На перекрестке улиц Маневровая — Монтажников в Екатеринбурге утром 1 июня столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, сообщили очевидцы.

«Сегодня утром на перекрестке Маневровая — Монтажников произошла авария. Столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

На опубликованных каналом кадрах заметно, что основной удар пришелся на бампер ВАЗ-2114. У микроавтобуса повреждено правое крыло. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что в ДТП никто не пострадал. 

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На перекрестке улиц Маневровая — Монтажников в Екатеринбурге утром 1 июня столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, сообщили очевидцы. «Сегодня утром на перекрестке Маневровая — Монтажников произошла авария. Столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». На опубликованных каналом кадрах заметно, что основной удар пришелся на бампер ВАЗ-2114. У микроавтобуса повреждено правое крыло. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что в ДТП никто не пострадал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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