На перекрестке улиц Маневровая — Монтажников в Екатеринбурге утром 1 июня столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, сообщили очевидцы.
«Сегодня утром на перекрестке Маневровая — Монтажников произошла авария. Столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
На опубликованных каналом кадрах заметно, что основной удар пришелся на бампер ВАЗ-2114. У микроавтобуса повреждено правое крыло. В ГИБДД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что в ДТП никто не пострадал.
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