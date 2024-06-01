МВД призвало россиян проверить загранпаспорта

МВД России обращает внимание граждан на необходимость проверки документов перед летними отпусками. Об этом написала в своем telegram-канале Ирина Волк.
«В преддверии летних отпусков необходимо заранее позаботиться о наличии действительного документа, удостоверяющего личность, в том числе заграничного паспорта», — сообщила Волк в своем telegram-канале. Там же отмечено, что при возникновении спорных и проблемных ситуаций стоит обратиться в подразделения МВД России.
Ранее уроженца ЯНАО Магсуда Алиева не пустили на отдых в Турцию. В загранпаспорте мужчины в строчке «место рождения» прописан «Ямало-Немецкий АО».
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