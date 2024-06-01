Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев запретил элитам ХМАО плести интриги перед выборами губернатора. Как сообщил URA.RU источник в югорском политбомонде, на закрытой встрече с местным истеблишментом полпред пообещал жестко пресекать попытки повлиять в своих интересах на врио главы округа Руслана Кухарука или дестабилизировать обстановку в регионе.
«Якушев обозначил, что по собственному опыту знает, что смена губернатора — это сложный период в жизни региона. Поэтому предупредил, что это не время, когда стоит устраивать раздрай и какие-то инсинуации», — рассказал инсайдер.
Информацию о том, что такое предупреждение получили югорские политэлиты на закрытой части церемонии представления нового врио губернаторы, подтвердили несколько участников мероприятия на условиях анонимности. В пресс-центре уральского полпредства по указанному на сайте телефону не ответили на звонок журналиста агентства.
Тюменский политолог Александр Безделов в беседе с журналистом уточнил, что политический ландшафт Югры со сменой власти будет перестроен, и в округе останется только один центр принятия решений — губернатор. Поэтому возможные попытки элит устроить торги в переходный период не возымеют ожидаемого эффекта. «Слишком активных, я думаю, будут быстро „убирать“», — подытожил Безделов.
Ранее URA.RU писало, что новый врио губернатора ХМАО перезагрузит отношения местных элит с тюменским истеблишментом. Система станет более жесткой по вертикали, как это происходило с другими уральскими регионами, где главную роль играют выходцы из Тюмени.
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