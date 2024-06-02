02 июня 2024

Самого знаменитого фаната команды «Трактор» похоронят в Кунашакском районе

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Самому знаменитому болельщику "Трактора" было 55 лет
Самому знаменитому болельщику "Трактора" было 55 лет Фото:

Самого знаменитого болельщика челябинского хоккейного клуба «Трактор» Марса Ярмухамедова похоронят на родине, в селе Новобурино Кунашакского района. Об этом 3 июня сообщили в районном паблике в соцсетях.

«Скончался самый яркий болельщик команды „Трактор“. Марса Ярмухаметова похоронят в селе Новобурино Кунашакского района», — сообщается в сообществе «Новости Кунашакского района во „Вконтакте“.

В сообществе добавили, что челябинец Ярмухаметов всегда приходил на игры любимой команды в ярком образе индейца и не пропускал ни одну игру. Он прославился своим ярким образом индейца, в котором появлялся на играх. Марсу было всего 55 лет.

Ранее дань памяти болельщику отдал telegram-канал клуба. В канале сообщили об уходе Ярмухаметова и поблагодарили его за поддержку, эмоции и улыбку.

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Самого знаменитого болельщика челябинского хоккейного клуба «Трактор» Марса Ярмухамедова похоронят на родине, в селе Новобурино Кунашакского района. Об этом 3 июня сообщили в районном паблике в соцсетях. «Скончался самый яркий болельщик команды „Трактор“. Марса Ярмухаметова похоронят в селе Новобурино Кунашакского района», — сообщается в сообществе «Новости Кунашакского района во „Вконтакте“. В сообществе добавили, что челябинец Ярмухаметов всегда приходил на игры любимой команды в ярком образе индейца и не пропускал ни одну игру. Он прославился своим ярким образом индейца, в котором появлялся на играх. Марсу было всего 55 лет. Ранее дань памяти болельщику отдал telegram-канал клуба. В канале сообщили об уходе Ярмухаметова и поблагодарили его за поддержку, эмоции и улыбку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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