Умер самый знаменитый челябинский болельщик ХК «Трактор»

Марс Ярмухаметов стал народным символом команды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Умер легендарный болельщик ХК «Трактор» Марс Ярмухаметов родом из Кунашакского района (Челябинская область). Ярмухаметов был известен в регионе своим образом индейца. В этом костюме он посещал все матчи своей команды.

«Сегодня не стало преданного болельщика „черно-белых“ Марса Ярмухаметова. Спасибо за поддержку, эмоции и улыбку. Светлая память», — написала пресс-служба ХК «Трактор» на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

В комментариях болельщики отмечают, что «индеец» был народным символом команды. Они предложили первую домашнюю игру перед началом матча почтить минутой молчания в знак памяти по Ярмухаметову.

Из биографии Ярмухаметова известно, что поначалу он приезжал на матчи в тюбетейке. Но, увидев в Интернете наряд индейца, он заказал себе. После этого стало невозможно представить сектор ледовой арены с активными болельщиками без индейца.