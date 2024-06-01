01 июня 2024

Умер самый знаменитый челябинский болельщик ХК «Трактор»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоу Трактор Спортивный праздник Челябинск, болельщик трактора, индеец
Марс Ярмухаметов стал народным символом команды Фото:

Умер легендарный болельщик ХК «Трактор» Марс Ярмухаметов родом из Кунашакского района (Челябинская область). Ярмухаметов был известен в регионе своим образом индейца. В этом костюме он посещал все матчи своей команды.

«Сегодня не стало преданного болельщика „черно-белых“ Марса Ярмухаметова. Спасибо за поддержку, эмоции и улыбку. Светлая память», — написала пресс-служба ХК «Трактор» на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».

В комментариях болельщики отмечают, что «индеец» был народным символом команды. Они предложили первую домашнюю игру перед началом матча почтить минутой молчания в знак памяти по Ярмухаметову.

Из биографии Ярмухаметова известно, что поначалу он приезжал на матчи в тюбетейке. Но, увидев в Интернете наряд индейца, он заказал себе. После этого стало невозможно представить сектор ледовой арены с активными болельщиками без индейца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер легендарный болельщик ХК «Трактор» Марс Ярмухаметов родом из Кунашакского района (Челябинская область). Ярмухаметов был известен в регионе своим образом индейца. В этом костюме он посещал все матчи своей команды. «Сегодня не стало преданного болельщика „черно-белых“ Марса Ярмухаметова. Спасибо за поддержку, эмоции и улыбку. Светлая память», — написала пресс-служба ХК «Трактор» на своей странице в соцсети в «ВКонтакте». В комментариях болельщики отмечают, что «индеец» был народным символом команды. Они предложили первую домашнюю игру перед началом матча почтить минутой молчания в знак памяти по Ярмухаметову. Из биографии Ярмухаметова известно, что поначалу он приезжал на матчи в тюбетейке. Но, увидев в Интернете наряд индейца, он заказал себе. После этого стало невозможно представить сектор ледовой арены с активными болельщиками без индейца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...