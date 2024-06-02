02 июня 2024

Челябинский зоопарк повысил цены на билеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость билетов для взрослых и детей от 14 лет повысили на 100 рублей
Стоимость билетов для взрослых и детей от 14 лет повысили на 100 рублей Фото:

В Челябинском зоопарке с 3 июня подняли цены на билеты для всех категорий посетителей, кроме студентов. О новой стоимости посещения URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«С 3 июня действуют новые цены на услуги зоопарка. Стоимость экскурсионного обслуживания до конца июня остаётся прежней», — сообщили в зоопарке.

Бесплатный вход остается для детей до четырех лет включительно. Стоимость билета для детей от 5 до 13 лет увеличилась на 50 рублей — до 200 рублей. Детям от 14 лет и взрослым за вход придется отдать 400 рублей, а удорожание составило 100 рублей. Пенсионерам по старости билет обойдется в 200 рублей, как и студентам очного отделения. Посещение контактного зоопарка для посетителей старше двух лет стало на 20 рублей дороже и составит 100 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинском зоопарке с 3 июня подняли цены на билеты для всех категорий посетителей, кроме студентов. О новой стоимости посещения URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «С 3 июня действуют новые цены на услуги зоопарка. Стоимость экскурсионного обслуживания до конца июня остаётся прежней», — сообщили в зоопарке. Бесплатный вход остается для детей до четырех лет включительно. Стоимость билета для детей от 5 до 13 лет увеличилась на 50 рублей — до 200 рублей. Детям от 14 лет и взрослым за вход придется отдать 400 рублей, а удорожание составило 100 рублей. Пенсионерам по старости билет обойдется в 200 рублей, как и студентам очного отделения. Посещение контактного зоопарка для посетителей старше двух лет стало на 20 рублей дороже и составит 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...