Челябинский зоопарк повысил цены на билеты

В Челябинском зоопарке с 3 июня подняли цены на билеты для всех категорий посетителей, кроме студентов. О новой стоимости посещения URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«С 3 июня действуют новые цены на услуги зоопарка. Стоимость экскурсионного обслуживания до конца июня остаётся прежней», — сообщили в зоопарке.
Бесплатный вход остается для детей до четырех лет включительно. Стоимость билета для детей от 5 до 13 лет увеличилась на 50 рублей — до 200 рублей. Детям от 14 лет и взрослым за вход придется отдать 400 рублей, а удорожание составило 100 рублей. Пенсионерам по старости билет обойдется в 200 рублей, как и студентам очного отделения. Посещение контактного зоопарка для посетителей старше двух лет стало на 20 рублей дороже и составит 100 рублей.
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