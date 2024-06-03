Челябинский суд вернется к иску о передаче документов «Рависа» новому акционеру

03 июня 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Апелляционная инстанция вернула в первую дело о передаче документов «Рависа» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области вернется к рассмотрению иска компании «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области о передаче ей документов холдинга «Равис». Как следует из картотеки арбитражных дел, постановление приняла апелляционная инстанция. «Определение арбитражного суда области отменить, апелляционную жалобу ООО „Уральская агропромышленная группа“ удовлетворить. В удовлетворении ходатайства АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ отказать», — отмечено в документе. Челябинский холдинг настаивал на том, что следует приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения суда по другому процессу. В рамках последнего «Равис» оспаривает сделку продажи 41,2% акций, принадлежавших до декабря 2023 года бывшему первому вице-губернатору Андрею Косилову. «Рассмотрение дела по истребованию документов возобновится в суде первой инстанции. Документы представители „Рависа“ нам так и не предоставили. Диалог наладить пока не удалось, но мы по-прежнему настроены на взаимовыгодное сотрудничество, готовы работать», — пояснили URA.RU в пресс-службе «УАГ». В марте новый собственник подал иск в суд с требованием предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Такая же просьба, адресованная непосредственно руководству «Рависа», осталась без ответа. В «УАГ» увидело в этом возможное нарушение федерального законодательства. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Рависа». К моменту публикации он остался без ответа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области вернется к рассмотрению иска компании «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области о передаче ей документов холдинга «Равис». Как следует из картотеки арбитражных дел, постановление приняла апелляционная инстанция. «Определение арбитражного суда области отменить, апелляционную жалобу ООО „Уральская агропромышленная группа“ удовлетворить. В удовлетворении ходатайства АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ отказать», — отмечено в документе. Челябинский холдинг настаивал на том, что следует приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения суда по другому процессу. В рамках последнего «Равис» оспаривает сделку продажи 41,2% акций, принадлежавших до декабря 2023 года бывшему первому вице-губернатору Андрею Косилову. «Рассмотрение дела по истребованию документов возобновится в суде первой инстанции. Документы представители „Рависа“ нам так и не предоставили. Диалог наладить пока не удалось, но мы по-прежнему настроены на взаимовыгодное сотрудничество, готовы работать», — пояснили URA.RU в пресс-службе «УАГ». В марте новый собственник подал иск в суд с требованием предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Такая же просьба, адресованная непосредственно руководству «Рависа», осталась без ответа. В «УАГ» увидело в этом возможное нарушение федерального законодательства. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Рависа». К моменту публикации он остался без ответа.