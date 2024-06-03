Челябинский суд вернется к иску о передаче документов «Рависа» новому акционеру

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18 арбитражный апелляционный суд. Челябинск, арбитражный суд, 18 арбитражный суд, апелляционный суд
Апелляционная инстанция вернула в первую дело о передаче документов «Рависа» Фото:

Арбитражный суд Челябинской области вернется к рассмотрению иска компании «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области о передаче ей документов холдинга «Равис». Как следует из картотеки арбитражных дел, постановление приняла апелляционная инстанция.

«Определение арбитражного суда области отменить, апелляционную жалобу ООО „Уральская агропромышленная группа“ удовлетворить. В удовлетворении ходатайства АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ отказать», — отмечено в документе.

Челябинский холдинг настаивал на том, что следует приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения суда по другому процессу. В рамках последнего «Равис» оспаривает сделку продажи 41,2% акций, принадлежавших до декабря 2023 года бывшему первому вице-губернатору Андрею Косилову.

«Рассмотрение дела по истребованию документов возобновится в суде первой инстанции. Документы представители „Рависа“ нам так и не предоставили. Диалог наладить пока не удалось, но мы по-прежнему настроены на взаимовыгодное сотрудничество, готовы работать», — пояснили URA.RU в пресс-службе «УАГ».

В марте новый собственник подал иск в суд с требованием предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Такая же просьба, адресованная непосредственно руководству «Рависа», осталась без ответа. В «УАГ» увидело в этом возможное нарушение федерального законодательства.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Рависа». К моменту публикации он остался без ответа.

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Арбитражный суд Челябинской области вернется к рассмотрению иска компании «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области о передаче ей документов холдинга «Равис». Как следует из картотеки арбитражных дел, постановление приняла апелляционная инстанция. «Определение арбитражного суда области отменить, апелляционную жалобу ООО „Уральская агропромышленная группа“ удовлетворить. В удовлетворении ходатайства АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ отказать», — отмечено в документе. Челябинский холдинг настаивал на том, что следует приостановить производство по делу до вступления в законную силу решения суда по другому процессу. В рамках последнего «Равис» оспаривает сделку продажи 41,2% акций, принадлежавших до декабря 2023 года бывшему первому вице-губернатору Андрею Косилову. «Рассмотрение дела по истребованию документов возобновится в суде первой инстанции. Документы представители „Рависа“ нам так и не предоставили. Диалог наладить пока не удалось, но мы по-прежнему настроены на взаимовыгодное сотрудничество, готовы работать», — пояснили URA.RU в пресс-службе «УАГ». В марте новый собственник подал иск в суд с требованием предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. Такая же просьба, адресованная непосредственно руководству «Рависа», осталась без ответа. В «УАГ» увидело в этом возможное нарушение федерального законодательства. При подготовке материала URA.RU направило запрос в офис «Рависа». К моменту публикации он остался без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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