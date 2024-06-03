В магазины «Жизньмарта» вернули блюда после массового отравления

04 июня 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

На полки магазинов вернули японскую еду (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта» В магазины «Жизньмарта» вернули онигири, которые были сняты после массового отравления екатеринбуржцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец сети Иван Зайченко. «Пока в магазины вернулись только онигири», — сказал Зайченко. Он отметил, что на полки поступили все вкусы японского блюда. Новость по теме Что происходит на фабрике, где готовили зараженную еду для «Жизньмарта». Фото, видео О массовой вспышке отравлений горожан после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 человек. Зайченко пообещал покупателям выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. После инцидента РПН принялся закрывать поставщиков сети, а другая часть партнеров отказались от сотрудничества с «Жизньмартом», дабы не попасть под проверки. Санврачи продолжают работу на предприятиях, работавших с магазинами Зайченко. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В магазины «Жизньмарта» вернули онигири, которые были сняты после массового отравления екатеринбуржцев. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец сети Иван Зайченко. «Пока в магазины вернулись только онигири», — сказал Зайченко. Он отметил, что на полки поступили все вкусы японского блюда. О массовой вспышке отравлений горожан после посещения точек «Жизньмарта» стало известно 22 мая. Вирусы сальмонеллы, норовируса и ротавируса, по данным Роспотребнадзора, выявлены у 18 человек. Зайченко пообещал покупателям выплатить по миллиону рублей, и многие жители стали специально пытаться подхватить инфекции, облизывая яйца. После инцидента РПН принялся закрывать поставщиков сети, а другая часть партнеров отказались от сотрудничества с «Жизньмартом», дабы не попасть под проверки. Санврачи продолжают работу на предприятиях, работавших с магазинами Зайченко. Полная информация об инциденте — в сюжете URA.RU.