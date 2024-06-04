Житель ХМАО засудил салон МТС за отказ показать ему iPhone

Житель ХМАО обратился в суд с жалобой на салон МТС после того, как продавец отказался показать ему iPhone перед покупкой и вскрыть коробку. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«Решение спора в досудебном порядке не дало результатов, что и послужило поводом обращения в суд с исковым заявлением, с требованиями обязать заключить договор купли-продажи смартфона с соблюдением законодательства РФ, предоставив приобретаемый товар на ознакомление. Решением Нижневартовского городского суда исковые требования удовлетворены», — сообщили в ведомстве.
Кроме этого, в пользу покупателя взыскали 10 тысяч рублей морального вреда. Салон связи получил штраф в 5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор помог жителю ХМАО вернуть деньги за страховку. Мужчина выплатил кредит досрочно, но страховая отказалась разрывать свои договоренности и возвращать деньги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!