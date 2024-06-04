Житель ХМАО засудил салон МТС за отказ показать ему iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавец отказался вскрывать коробку без оплаты
Продавец отказался вскрывать коробку без оплаты Фото:

Житель ХМАО обратился в суд с жалобой на салон МТС после того, как продавец отказался показать ему iPhone перед покупкой и вскрыть коробку. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Решение спора в досудебном порядке не дало результатов, что и послужило поводом обращения в суд с исковым заявлением, с требованиями обязать заключить договор купли-продажи смартфона с соблюдением законодательства РФ, предоставив приобретаемый товар на ознакомление. Решением Нижневартовского городского суда исковые требования удовлетворены», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в пользу покупателя взыскали 10 тысяч рублей морального вреда. Салон связи получил штраф в 5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор помог жителю ХМАО вернуть деньги за страховку. Мужчина выплатил кредит досрочно, но страховая отказалась разрывать свои договоренности и возвращать деньги.

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Житель ХМАО обратился в суд с жалобой на салон МТС после того, как продавец отказался показать ему iPhone перед покупкой и вскрыть коробку. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «Решение спора в досудебном порядке не дало результатов, что и послужило поводом обращения в суд с исковым заявлением, с требованиями обязать заключить договор купли-продажи смартфона с соблюдением законодательства РФ, предоставив приобретаемый товар на ознакомление. Решением Нижневартовского городского суда исковые требования удовлетворены», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, в пользу покупателя взыскали 10 тысяч рублей морального вреда. Салон связи получил штраф в 5 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор помог жителю ХМАО вернуть деньги за страховку. Мужчина выплатил кредит досрочно, но страховая отказалась разрывать свои договоренности и возвращать деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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