03 июня 2024

Роспотребнадзор помог жителю ХМАО засудить страховую компанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Юристы Роспотребнадзора выступили на стороне потерпевшего
Юристы Роспотребнадзора выступили на стороне потерпевшего Фото:

Роспотребнадзор помог жителю Югорска вернуть деньги за неиспользованную страховку при получении кредита в банке. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Потребитель досрочно исполнил кредитные обязательства, в связи с чем он обратился в страховую компанию с заявлением о расторжении договора страхования и возврате страховой премии за неиспользованный период. В связи с отказом в удовлетворении требований потребитель обратился в суд», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Юристы надзорного ведомства вступили в процесс на стороне заявителя. В итоге мужчине вернули сумму за неиспользованную страховку, моральный вред и взыскали с компании штраф в пользу потерпевшей стороны. Всего мужчина получил 65 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО засудила «Монетку» на четверть миллиона из-за травмы в магазине. Покупательница упала на выходе из торговой точки, запнувшись за провод.

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Роспотребнадзор помог жителю Югорска вернуть деньги за неиспользованную страховку при получении кредита в банке. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «Потребитель досрочно исполнил кредитные обязательства, в связи с чем он обратился в страховую компанию с заявлением о расторжении договора страхования и возврате страховой премии за неиспользованный период. В связи с отказом в удовлетворении требований потребитель обратился в суд», — сообщили в Роспотребнадзоре. Юристы надзорного ведомства вступили в процесс на стороне заявителя. В итоге мужчине вернули сумму за неиспользованную страховку, моральный вред и взыскали с компании штраф в пользу потерпевшей стороны. Всего мужчина получил 65 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО засудила «Монетку» на четверть миллиона из-за травмы в магазине. Покупательница упала на выходе из торговой точки, запнувшись за провод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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