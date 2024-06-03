Роспотребнадзор помог жителю ХМАО засудить страховую компанию

Роспотребнадзор помог жителю Югорска вернуть деньги за неиспользованную страховку при получении кредита в банке. Об этом URA.RU сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«Потребитель досрочно исполнил кредитные обязательства, в связи с чем он обратился в страховую компанию с заявлением о расторжении договора страхования и возврате страховой премии за неиспользованный период. В связи с отказом в удовлетворении требований потребитель обратился в суд», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Юристы надзорного ведомства вступили в процесс на стороне заявителя. В итоге мужчине вернули сумму за неиспользованную страховку, моральный вред и взыскали с компании штраф в пользу потерпевшей стороны. Всего мужчина получил 65 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО засудила «Монетку» на четверть миллиона из-за травмы в магазине. Покупательница упала на выходе из торговой точки, запнувшись за провод.
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