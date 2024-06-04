04 июня 2024

В Нижневартовске открылся детский лагерь для фанатов K-POP

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый день в тематическом лагере посвящают корейским музыкальным группам
Каждый день в тематическом лагере посвящают корейским музыкальным группам Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) открылся детский лагерь для фанатов K-POP (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее — прим. URA.RU). Детей учат корейскому языку и танцам в стиле K-POP.

«Прошел первый день K-pop лагеря. Мы знакомились, рисовали плакат нашего лагеря, изучали корейский язык на примере популярной корейской группы и, конечно, танцевали», — рассказали организаторы в группе лагеря в соцсети «ВКонтакте». Каждый день в лагере посвящают определенной корейской музыкальной группе.

Еще один лагерь с такой же тематической направленностью откроется в Мегионе. Смена запланирована на июль.

Ранее URA.RU сообщало, что родители отправляют школьников из ХМАО в лагеря на побережье Черного моря. Также во время летних каникул у югорчан пользуются популярностью лагеря в Башкирии.  

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В Нижневартовске (ХМАО) открылся детский лагерь для фанатов K-POP (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее — прим. URA.RU). Детей учат корейскому языку и танцам в стиле K-POP. «Прошел первый день K-pop лагеря. Мы знакомились, рисовали плакат нашего лагеря, изучали корейский язык на примере популярной корейской группы и, конечно, танцевали», — рассказали организаторы в группе лагеря в соцсети «ВКонтакте». Каждый день в лагере посвящают определенной корейской музыкальной группе. Еще один лагерь с такой же тематической направленностью откроется в Мегионе. Смена запланирована на июль. Ранее URA.RU сообщало, что родители отправляют школьников из ХМАО в лагеря на побережье Черного моря. Также во время летних каникул у югорчан пользуются популярностью лагеря в Башкирии.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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