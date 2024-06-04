В Нижневартовске открылся детский лагерь для фанатов K-POP

В Нижневартовске (ХМАО) открылся детский лагерь для фанатов K-POP (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее — прим. URA.RU). Детей учат корейскому языку и танцам в стиле K-POP.
«Прошел первый день K-pop лагеря. Мы знакомились, рисовали плакат нашего лагеря, изучали корейский язык на примере популярной корейской группы и, конечно, танцевали», — рассказали организаторы в группе лагеря в соцсети «ВКонтакте». Каждый день в лагере посвящают определенной корейской музыкальной группе.
Еще один лагерь с такой же тематической направленностью откроется в Мегионе. Смена запланирована на июль.
Ранее URA.RU сообщало, что родители отправляют школьников из ХМАО в лагеря на побережье Черного моря. Также во время летних каникул у югорчан пользуются популярностью лагеря в Башкирии.
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