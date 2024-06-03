Турагент раскрыл самые популярные направления среди школьников ХМАО на летних каникулах

Родители школьников из Сургута отправляют своих детей в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье и в Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в турагентстве Наш Мир.
«Летом мы работаем со школьниками по летним лагерям. Заявок очень много. Чаще всего родители выбирают для детей лагеря на Черноморском побережье и в Башкирии. Дети, конечно, хотят больше отдыхать на море», — сообщили в сургутском турагентстве. Жители города сами могут выбрать лагерь для своего чада — часть путевок предоставляется на коммерческой основе, а часть от департамента образования города.
Организованные поездки в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань спросом в летний период не пользуются. Хотя в другие сезоны школьники целыми классами бронируют туры уже за несколько месяцев до их старта.
Ранее URA.RU писало о том, что муниципалитеты Югры предоставили путевки в детские лагеря школьникам от 6 до 17 лет. Старт подачи заявок на бесплатные путевки в Краснодарский край, Республику Башкортостан, Свердловскую и Новосибирскую области был дан 11 марта.
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