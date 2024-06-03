03 июня 2024

Турагент раскрыл самые популярные направления среди школьников ХМАО на летних каникулах

Чаще всего родители школьников Сургута отправляют детей на море и в Башкирию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родители стараются отправлять школьников в детские лагеря на побережье Черного моря
Родители стараются отправлять школьников в детские лагеря на побережье Черного моря Фото:

Родители школьников из Сургута отправляют своих детей в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье и в Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в турагентстве Наш Мир.

«Летом мы работаем со школьниками по летним лагерям. Заявок очень много. Чаще всего родители выбирают для детей лагеря на Черноморском побережье и в Башкирии. Дети, конечно, хотят больше отдыхать на море», — сообщили в сургутском турагентстве. Жители города сами могут выбрать лагерь для своего чада — часть путевок предоставляется на коммерческой основе, а часть от департамента образования города.

Организованные поездки в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань спросом в летний период не пользуются. Хотя в другие сезоны школьники целыми классами бронируют туры уже за несколько месяцев до их старта.

Ранее URA.RU писало о том, что муниципалитеты Югры предоставили путевки в детские лагеря школьникам от 6 до 17 лет. Старт подачи заявок на бесплатные путевки в Краснодарский край, Республику Башкортостан, Свердловскую и Новосибирскую области был дан 11 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родители школьников из Сургута отправляют своих детей в оздоровительные лагеря на Черноморском побережье и в Башкирии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в турагентстве Наш Мир. «Летом мы работаем со школьниками по летним лагерям. Заявок очень много. Чаще всего родители выбирают для детей лагеря на Черноморском побережье и в Башкирии. Дети, конечно, хотят больше отдыхать на море», — сообщили в сургутском турагентстве. Жители города сами могут выбрать лагерь для своего чада — часть путевок предоставляется на коммерческой основе, а часть от департамента образования города. Организованные поездки в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань спросом в летний период не пользуются. Хотя в другие сезоны школьники целыми классами бронируют туры уже за несколько месяцев до их старта. Ранее URA.RU писало о том, что муниципалитеты Югры предоставили путевки в детские лагеря школьникам от 6 до 17 лет. Старт подачи заявок на бесплатные путевки в Краснодарский край, Республику Башкортостан, Свердловскую и Новосибирскую области был дан 11 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...