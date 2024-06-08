В Рособрнадзоре РФ раскрыли важную деталь по пересдаче ЕГЭ

Возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании не повлияет на общий средний балл по России. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Для нас это впервые. Прогнозирую, что большого количества пересдач не будет, а чтобы вся статистика сместилась в ту или иную сторону должно быть большое количество пересдающих. Вторым фактором является то, что они должны сдать значительно лучше все вместе, но за две недели не происходит чуда», — заявил Музаев на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.
В Минобрнауки сообщали, что пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вуз. Нововведением стало то, что школьники смогут пересдать один из предметов до конца приемной кампании.
Пересдать информатику, обществознание, физику, химию, русский язык и письменную часть по иностранным языкам можно будет 4 июля, а географию, биологию, математику, литературу, историю и устную часть иностранных языков — 5 июля.
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