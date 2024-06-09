Спикер свердловского заксо договорилась о сотрудничестве с Валуевым

Свердловское заксобрание станет площадкой, где обсудят поправки в закон о медицинских отходах. К такой договоренности с инициатором поправок — легендарным боксером, депутатом Госдумы Николаем Валуевым — пришла спикер регионального парламента Людмила Бабушкина по итогу женского форума, который проходил в Екатеринбурге.
«С Николаем Сергеевичем мы встречались в свое время в Первоуральске, где продвигали хоккей с мячом. Он приехал, и нам тогда удалось получить поддержку этого вида спорта. Сегодня он говорит о еще более важном вопросе — утилизация и обеззараживание медицинских отходов. В свое время мы подготовили свои предложения, направляли их в Госдуму, правительство РФ. И он сегодня говорит, что есть технологии, подготовил поправки в закон. Это здорово. Договорились, что этот вопрос обязательно будем обсуждать на нашей площадке», — раскрыла Бабушкина суть беседы с Валуевым корреспонденту URA.RU.
Врачи, по ее мнению, новым поправкам будут рады. Ведь неправильное обращение с медицинскими отходами подвергает и их, и население риску заражения инфекциями — зачастую отработанные шприцы, капельницы, перевязочные материалы выбрасываются необеззараженными в должной мере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!