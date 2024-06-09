09 июня 2024

Спикер свердловского заксо договорилась о сотрудничестве с Валуевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Людмила Бабушкина встретилась с Николаем Валуевым на форуме в Екатеринбурге
Людмила Бабушкина встретилась с Николаем Валуевым на форуме в Екатеринбурге Фото:

Свердловское заксобрание станет площадкой, где обсудят поправки в закон о медицинских отходах. К такой договоренности с инициатором поправок — легендарным боксером, депутатом Госдумы Николаем Валуевым — пришла спикер регионального парламента Людмила Бабушкина по итогу женского форума, который проходил в Екатеринбурге.

«С Николаем Сергеевичем мы встречались в свое время в Первоуральске, где продвигали хоккей с мячом. Он приехал, и нам тогда удалось получить поддержку этого вида спорта. Сегодня он говорит о еще более важном вопросе — утилизация и обеззараживание медицинских отходов. В свое время мы подготовили свои предложения, направляли их в Госдуму, правительство РФ. И он сегодня говорит, что есть технологии, подготовил поправки в закон. Это здорово. Договорились, что этот вопрос обязательно будем обсуждать на нашей площадке», — раскрыла Бабушкина суть беседы с Валуевым корреспонденту URA.RU.

Врачи, по ее мнению, новым поправкам будут рады. Ведь неправильное обращение с медицинскими отходами подвергает и их, и население риску заражения инфекциями — зачастую отработанные шприцы, капельницы, перевязочные материалы выбрасываются необеззараженными в должной мере. 

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Свердловское заксобрание станет площадкой, где обсудят поправки в закон о медицинских отходах. К такой договоренности с инициатором поправок — легендарным боксером, депутатом Госдумы Николаем Валуевым — пришла спикер регионального парламента Людмила Бабушкина по итогу женского форума, который проходил в Екатеринбурге. «С Николаем Сергеевичем мы встречались в свое время в Первоуральске, где продвигали хоккей с мячом. Он приехал, и нам тогда удалось получить поддержку этого вида спорта. Сегодня он говорит о еще более важном вопросе — утилизация и обеззараживание медицинских отходов. В свое время мы подготовили свои предложения, направляли их в Госдуму, правительство РФ. И он сегодня говорит, что есть технологии, подготовил поправки в закон. Это здорово. Договорились, что этот вопрос обязательно будем обсуждать на нашей площадке», — раскрыла Бабушкина суть беседы с Валуевым корреспонденту URA.RU. Врачи, по ее мнению, новым поправкам будут рады. Ведь неправильное обращение с медицинскими отходами подвергает и их, и население риску заражения инфекциями — зачастую отработанные шприцы, капельницы, перевязочные материалы выбрасываются необеззараженными в должной мере. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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