В Сургуте загорелся заброшенный кинотеатр «Аврора». Фото

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Произошел пожар в заброшенном кинотеатре «Аврора»
Произошел пожар в заброшенном кинотеатре «Аврора» Фото:

В Сургуте (ХМАО) произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Аврора». Очевидцы заметили, как над зданием идет черный дым.

«Подписчица сообщает о пожаре в заброшенном здании бывшего кинотеатра „Аврора“», — говорится в telegram-канале Omedia. К публикации прикрепили фото с места событий. На нем виден столб черного дыма над зданием.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Обновлено 16:58. Пресс-служба МЧС Югры сообщила URA.RU, что на крыше горел рубероид. Пожар уже потушили, на месте работают дознаватели.

Над зданием заметили черный дым
Над зданием заметили черный дым
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Аврора». Очевидцы заметили, как над зданием идет черный дым. «Подписчица сообщает о пожаре в заброшенном здании бывшего кинотеатра „Аврора“», — говорится в telegram-канале Omedia. К публикации прикрепили фото с места событий. На нем виден столб черного дыма над зданием. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. В ведомстве пообещали дать ответ позже. Обновлено 16:58. Пресс-служба МЧС Югры сообщила URA.RU, что на крыше горел рубероид. Пожар уже потушили, на месте работают дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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