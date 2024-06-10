Произошел пожар в заброшенном кинотеатре «Аврора»
В Сургуте (ХМАО) произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Аврора». Очевидцы заметили, как над зданием идет черный дым.
«Подписчица сообщает о пожаре в заброшенном здании бывшего кинотеатра „Аврора“», — говорится в telegram-канале Omedia. К публикации прикрепили фото с места событий. На нем виден столб черного дыма над зданием.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном МЧС. В ведомстве пообещали дать ответ позже.
Обновлено 16:58. Пресс-служба МЧС Югры сообщила URA.RU, что на крыше горел рубероид. Пожар уже потушили, на месте работают дознаватели.
Над зданием заметили черный дым
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