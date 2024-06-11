В Свердловскую область завезли 18 тонн зараженных томатов из Казахстана

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило зараженную партию 18 тонн томата, поставлявшихся из Казахстана в Свердловскую область. Продукцию решили уничтожить, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Специалисты предотвратили ввоз в Свердловскую область зараженной партии томатов в количестве 18 тонн, поступивших грузовиком из Казахстана. В партии обнаружили карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus», — следует из сообщения.
Собственник продукции решил, что весь груз подлежит уничтожению. Всего в регион доставили 3000 коробок с томатом.
Ранее 20 тонн зараженного томата привезли в Екатеринбург из Узбекистана. После проверки специалисты отправили груз обратно и привлекли владельца к административной ответственности.
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