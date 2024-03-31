В Екатеринбург привезли почти 20 тонн зараженных помидоров из Узбекистана

В Екатеринбурге 26 марта сотрудник Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом городского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных) выявил партию зараженных помидоров из Узбекистана общим весом 19,8 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«При проведении досмотра выявлен карантинный объект — коричневая морщинистость плодов томата. Зараженные томаты возвращены в Узбекистан», — следует из сообщения. Владельца привлекли к административной ответственности.
Порядка 20 тонн зараженных яблок поступили на полки магазинов Свердловской области. В Россельхознадзоре успокоили горожан, пояснив, что вредитель не представляет опасности, а перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть.
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