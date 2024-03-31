31 марта 2024

В Екатеринбург привезли почти 20 тонн зараженных помидоров из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, овощи, помидоры, томаты
Помидоры вернули в Узбекистан Фото:

В Екатеринбурге 26 марта сотрудник Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом городского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных) выявил партию зараженных помидоров из Узбекистана общим весом 19,8 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«При проведении досмотра выявлен карантинный объект — коричневая морщинистость плодов томата. Зараженные томаты возвращены в Узбекистан», — следует из сообщения. Владельца привлекли к административной ответственности.

Порядка 20 тонн зараженных яблок поступили на полки магазинов Свердловской области. В Россельхознадзоре успокоили горожан, пояснив, что вредитель не представляет опасности, а перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть.

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В Екатеринбурге 26 марта сотрудник Уральского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом городского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных) выявил партию зараженных помидоров из Узбекистана общим весом 19,8 тонны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «При проведении досмотра выявлен карантинный объект — коричневая морщинистость плодов томата. Зараженные томаты возвращены в Узбекистан», — следует из сообщения. Владельца привлекли к административной ответственности. Порядка 20 тонн зараженных яблок поступили на полки магазинов Свердловской области. В Россельхознадзоре успокоили горожан, пояснив, что вредитель не представляет опасности, а перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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