Челябинский поэт отправил письмо жене губернатора Текслера о подвигах бойцов

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила поэта-патриота из Аши Сергея Ахмедьянова 12 июня выступить на праздновании Дня России в столице региона. Накануне мужчина направил первой леди письмо, где приглашал ее на презентацию стихов о героях СВО в Ашу, но приехать не удалось.
«В Ашу сегодня приехать я, к сожалению, не смогла. Но пригласила Сергея Ахмедьянова завтра, в День России, приехать в Челябинск на главное мероприятие области, чтобы исполнили на сцене Челябинского театра оперы и балета его песню и рассказали историю героического экипажа и их подвига для всего Южного Урала», — сообщила Текслер в соцсети «Вконтакте».
Мужчина приглашал супругу губернатора на презентацию сборника стихов, куда вошли его произведения, в Ашу. Он просил Текслера лично вручить книгу маме одного из челябинских героев Радика Бадалян. Одно из произведений было посвящено его экипажу, все члены которого, кроме Бадаляна, погибли.
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