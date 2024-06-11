Челябинский поэт отправил письмо жене губернатора Текслера о подвигах бойцов

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Ирина Текслер пригласила поэта рассказать о подвигах бойцов в День России
Ирина Текслер пригласила поэта рассказать о подвигах бойцов в День России Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила поэта-патриота из Аши Сергея Ахмедьянова 12 июня выступить на праздновании Дня России в столице региона. Накануне мужчина направил первой леди письмо, где приглашал ее на презентацию стихов о героях СВО в Ашу, но приехать не удалось.

«В Ашу сегодня приехать я, к сожалению, не смогла. Но пригласила Сергея Ахмедьянова завтра, в День России, приехать в Челябинск на главное мероприятие области, чтобы исполнили на сцене Челябинского театра оперы и балета его песню и рассказали историю героического экипажа и их подвига для всего Южного Урала», — сообщила Текслер в соцсети «Вконтакте».

Мужчина приглашал супругу губернатора на презентацию сборника стихов, куда вошли его произведения, в Ашу. Он просил Текслера лично вручить книгу маме одного из челябинских героев Радика Бадалян. Одно из произведений было посвящено его экипажу, все члены которого, кроме Бадаляна, погибли.

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила поэта-патриота из Аши Сергея Ахмедьянова 12 июня выступить на праздновании Дня России в столице региона. Накануне мужчина направил первой леди письмо, где приглашал ее на презентацию стихов о героях СВО в Ашу, но приехать не удалось. «В Ашу сегодня приехать я, к сожалению, не смогла. Но пригласила Сергея Ахмедьянова завтра, в День России, приехать в Челябинск на главное мероприятие области, чтобы исполнили на сцене Челябинского театра оперы и балета его песню и рассказали историю героического экипажа и их подвига для всего Южного Урала», — сообщила Текслер в соцсети «Вконтакте». Мужчина приглашал супругу губернатора на презентацию сборника стихов, куда вошли его произведения, в Ашу. Он просил Текслера лично вручить книгу маме одного из челябинских героев Радика Бадалян. Одно из произведений было посвящено его экипажу, все члены которого, кроме Бадаляна, погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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