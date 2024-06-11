Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

В своей телеграмме, направленной президенту РФ Владимиру Путину в честь Дня России, лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами стали несокрушимыми и способствуют укреплению мира и справедливости. Заявление приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Ким Чен Ын выразил мнение, что дружеские и стратегические отношения КНДР и России, окрепшие после их встречи на космодроме Восточный, продолжают развиваться и укрепляться. Это позволяет открывать новую эпоху в корейско-российских связях», — говорится в материале.
Лидер КНДР также подчеркнул, что дальнейшее развитие взаимоотношений двух стран будет способствовать не только укреплению основы двусторонних связей, но и будет активно влиять на укрепление мира и безопасности в мире. Также это будет сказываться на поддержании настоящей международной справедливости.
В последнее время наблюдается активизация двусторонних контактов между Россией и КНДР. В сентябре прошлого года состоялась встреча лидеров двух стран, которая прошла на российском космодроме Восточный. В октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Пхеньян. В феврале 2024 года российские туристы впервые после пандемии посетили КНДР, что стало знаковым событием в развитии двусторонних отношений. Обмены делегациями и визиты на различных уровнях происходят регулярно, что свидетельствует о продолжающемся укреплении связей между двумя странами.
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