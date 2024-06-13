Дорогу, которую жители Сургута просят у бога, построят в 2025 году

Новый проезд в районе улицы Усольцева, который просили жители Сургута у бога и врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука, построят в 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации после того, как на встрече с представителями сургутского истеблишмента новый глава региона раскритиковал местные власти.
«Произошло недопонимание. Дорога, про которую жаловались Кухаруку, есть в плане реализации. Ее будут строить четырьмя участками. Один уже реализован — от Тюменского тракта до улицы Есенина. А вот тот отрезок, на который жаловались врио губернатора, стоит в плане на 2025 год», — сообщили в мэрии.
Между тем Кухарук потребовал больше информировать людей о предстоящих планах. В администрации уверили, что о предстоящей ремонтной кампании жители знали. Также эта информация есть на сайте администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора ХМАО Кухарук попросил власти Сургута не доводить людей до того, чтобы они вымаливали дороги у бога. Ему пожаловались в соцсети, что много лет ждут новый проезд недалеко от улицы Усольцева.
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