МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан в жаркий день

В Свердловской области 15 июня вместе с аномальной жарой ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 15 июня ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам «101» и «112».
Аномально жаркая погода на Среднем Урале сохранится до 16 июня. Так, в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 34 градусов. К слову, в уральской столице 13 июня синоптики уже отметили как самое тепло за последние 104 года.
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