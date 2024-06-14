МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан в жаркий день

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Разное. Курган, штормовое предупреждение, плохая погода, черные тучи
Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото:

В Свердловской области 15 июня вместе с аномальной жарой ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 15 июня ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам «101» и «112».

Аномально жаркая погода на Среднем Урале сохранится до 16 июня. Так, в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 34 градусов. К слову, в уральской столице 13 июня синоптики уже отметили как самое тепло за последние 104 года.

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В Свердловской области 15 июня вместе с аномальной жарой ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 15 июня ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам «101» и «112». Аномально жаркая погода на Среднем Урале сохранится до 16 июня. Так, в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 34 градусов. К слову, в уральской столице 13 июня синоптики уже отметили как самое тепло за последние 104 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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