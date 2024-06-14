МЧС выпустило штормовое предупреждение для свердловчан в жаркий день

14 июня 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Свердловской области 15 июня вместе с аномальной жарой ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 15 июня ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам «101» и «112». Аномально жаркая погода на Среднем Урале сохранится до 16 июня. Так, в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 34 градусов. К слову, в уральской столице 13 июня синоптики уже отметили как самое тепло за последние 104 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 15 июня вместе с аномальной жарой ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Спасатели призвали жителей региона быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 15 июня ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Будьте бдительны», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам «101» и «112». Аномально жаркая погода на Среднем Урале сохранится до 16 июня. Так, в Екатеринбурге температура воздуха поднимется до 34 градусов. К слову, в уральской столице 13 июня синоптики уже отметили как самое тепло за последние 104 года.