В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый день с 1920 года

14 июня 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Максимальная температура достигла 33,3 градуса Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 13 июня зафиксирован как самый жаркий день за 104 года. Среднесуточная температура достигла 27,3 градуса. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «На городской метеостанции отмечен и самый теплый день, и самая высокая температура в 2024 году. Среднесуточная температура: 27,3 (+11,4 к норме) — самый теплый день 13 июня с 1920 года», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Максимальная температура днем составила 33,3 градуса, а ночью — 20,9. Аномальная жара в Екатеринбурге продержится с 14 по 16 июня. Температура воздуха поднимется до 34 градусов. Порывы ветра ожидаются от 3-4 метров в секунду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 13 июня зафиксирован как самый жаркий день за 104 года. Среднесуточная температура достигла 27,3 градуса. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «На городской метеостанции отмечен и самый теплый день, и самая высокая температура в 2024 году. Среднесуточная температура: 27,3 (+11,4 к норме) — самый теплый день 13 июня с 1920 года», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Максимальная температура днем составила 33,3 градуса, а ночью — 20,9. Аномальная жара в Екатеринбурге продержится с 14 по 16 июня. Температура воздуха поднимется до 34 градусов. Порывы ветра ожидаются от 3-4 метров в секунду.