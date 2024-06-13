13 июня 2024

В Екатеринбурге зафиксировали самый теплый день с 1920 года

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Городские зарисовки. Екатеринбург, бабье лето, солнце, цветы в городе, radius, клумбы цветов
Максимальная температура достигла 33,3 градуса Фото:

В Екатеринбурге 13 июня зафиксирован как самый жаркий день за 104 года. Среднесуточная температура достигла 27,3 градуса. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«На городской метеостанции отмечен и самый теплый день, и самая высокая температура в 2024 году. Среднесуточная температура: 27,3 (+11,4 к норме) — самый теплый день 13 июня с 1920 года», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Максимальная температура днем составила 33,3 градуса, а ночью — 20,9.

Аномальная жара в Екатеринбурге продержится с 14 по 16 июня. Температура воздуха поднимется до 34 градусов. Порывы ветра ожидаются от 3-4 метров в секунду.

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В Екатеринбурге 13 июня зафиксирован как самый жаркий день за 104 года. Среднесуточная температура достигла 27,3 градуса. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «На городской метеостанции отмечен и самый теплый день, и самая высокая температура в 2024 году. Среднесуточная температура: 27,3 (+11,4 к норме) — самый теплый день 13 июня с 1920 года», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Максимальная температура днем составила 33,3 градуса, а ночью — 20,9. Аномальная жара в Екатеринбурге продержится с 14 по 16 июня. Температура воздуха поднимется до 34 градусов. Порывы ветра ожидаются от 3-4 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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