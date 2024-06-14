Льготный проезд на электричках для челябинских школьников стал круглогодичным

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Школьники и студенты платят за проезд полцены
Школьники и студенты платят за проезд полцены Фото:

В Челябинской области льготный проезд на электричках для школьников и студентов будет действовать весь год. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«Продлен период действия скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области. Теперь льгота является круглогодичной, действует все лето», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее льгота имела силу только в период учебного года — с 1 сентября по 15 июня. Размер скидки оставляет 50% от стоимости билета. Льгота действует при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда «Ласточка» и «Орлан». Для ее получения ученики и студенты должны подтвердить свой статус соответствующим документом.

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В Челябинской области льготный проезд на электричках для школьников и студентов будет действовать весь год. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «Продлен период действия скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области. Теперь льгота является круглогодичной, действует все лето», — сообщили в пресс-службе министерства. Ранее льгота имела силу только в период учебного года — с 1 сентября по 15 июня. Размер скидки оставляет 50% от стоимости билета. Льгота действует при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда «Ласточка» и «Орлан». Для ее получения ученики и студенты должны подтвердить свой статус соответствующим документом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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