Льготный проезд на электричках для челябинских школьников стал круглогодичным

В Челябинской области льготный проезд на электричках для школьников и студентов будет действовать весь год. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.
«Продлен период действия скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах на территории Челябинской области. Теперь льгота является круглогодичной, действует все лето», — сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее льгота имела силу только в период учебного года — с 1 сентября по 15 июня. Размер скидки оставляет 50% от стоимости билета. Льгота действует при приобретении билетов как на обычные электрички, так и на пригородные поезда «Ласточка» и «Орлан». Для ее получения ученики и студенты должны подтвердить свой статус соответствующим документом.
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