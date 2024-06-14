Как «Битва экстрасенсов» повлияла на жизнь ведьмы из Екатеринбурга

Ведьму Тамару Халы из Екатеринбурга после участия в проекте «Новая битва экстрасенсов» стали чаще узнавать люди и просить автографы. Об этом девушка рассказала URA.RU.
«К моему удивлению, даже на Алтае меня узнают, просят автографы и сфотографироваться. Иногда некоторые узнают, но стесняются подходить. На самом деле я всегда открыта к контакту, если человек адекватно настроен и с уважением ко мне относится. Я соблюдаю личные границы, стараюсь очень вежливо общаться с людьми и в ответ хочу получать то же самое», — поделилась ведьма.
Тамара Халы стала участницей шоу «Новая битва экстрасенсов», но до финала не дошла. В интервью URA.RU шаманка рассказала, правда ли, что участникам известны ответы, почему люди начали больше верить в магию и что было во время съемок проекта.
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