Как «Битва экстрасенсов» повлияла на жизнь ведьмы из Екатеринбурга

Ведьма из Екатеринбурга Тамара Халы стала популярнее после «Битвы экстрасенсов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тамара Халы рассчитывала, что окажется в четверке лидеров
Тамара Халы рассчитывала, что окажется в четверке лидеров

Ведьму Тамару Халы из Екатеринбурга после участия в проекте «Новая битва экстрасенсов» стали чаще узнавать люди и просить автографы. Об этом девушка рассказала URA.RU.

«К моему удивлению, даже на Алтае меня узнают, просят автографы и сфотографироваться. Иногда некоторые узнают, но стесняются подходить. На самом деле я всегда открыта к контакту, если человек адекватно настроен и с уважением ко мне относится. Я соблюдаю личные границы, стараюсь очень вежливо общаться с людьми и в ответ хочу получать то же самое», — поделилась ведьма.

Тамара Халы стала участницей шоу «Новая битва экстрасенсов», но до финала не дошла. В интервью URA.RU шаманка рассказала, правда ли, что участникам известны ответы, почему люди начали больше верить в магию и что было во время съемок проекта.

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Ведьму Тамару Халы из Екатеринбурга после участия в проекте «Новая битва экстрасенсов» стали чаще узнавать люди и просить автографы. Об этом девушка рассказала URA.RU. «К моему удивлению, даже на Алтае меня узнают, просят автографы и сфотографироваться. Иногда некоторые узнают, но стесняются подходить. На самом деле я всегда открыта к контакту, если человек адекватно настроен и с уважением ко мне относится. Я соблюдаю личные границы, стараюсь очень вежливо общаться с людьми и в ответ хочу получать то же самое», — поделилась ведьма. Тамара Халы стала участницей шоу «Новая битва экстрасенсов», но до финала не дошла. В интервью URA.RU шаманка рассказала, правда ли, что участникам известны ответы, почему люди начали больше верить в магию и что было во время съемок проекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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