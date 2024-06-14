За вылов какой рыбы в ХМАО грозит штраф и тюрьма

В ХМАО действует запрет на вылов шести видов рыб, четыре из которых занесены в Красную книгу РФ. За их добычу может грозить как штраф, так и уголовная ответственность. Какую рыбу нельзя ловить в водоемах округа и сколько денег придется заплатить браконьерам — в материале URA.RU.
Какие виды рыб нельзя вылавливать в ХМАО
«На территории ХМАО для вылова запрещены следующие виды водных биоресурсов: муксун, чир (щекур), осетр сибирский, стерлядь, нельма, таймень. Последние четыре занесены в Красную книгу РФ. Если рыбак все-таки выловил рыбу перечисленных видов, он обязан ее отпустить. В противном случае придется заплатить штраф. За добычу особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу, также грозит уголовная ответственность», — рассказал агентству врио начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по ХМАО Никита Подвойский
Размер штрафов за запрещенную к вылову рыбу в ХМАО
Рыбак, поймавший запрещенную к вылову рыбу, будет вынужден заплатить штраф. Размер штрафа устанавливается за один экземпляр независимо от размера и веса рыбы. Так, например, штраф за одного сибирского осетра составляет порядка полумиллиона рублей. За муксуна — 70 тысяч рублей, а за нельму — около 45 тысяч рублей. Краснокнижный таймень обойдется почти в 32 тысячи рублей.
За вылов какой рыбы в ХМАО грозит тюремный срок
За вылов сибирского осетра, стерляди, нельмы или тайменя, занесенных в Красную книгу РФ, кроме штрафа грозит и уголовная ответственность. Наказание за незаконную добычу особо ценных водных биоресурсов регулирует ч. 3 ст. 258.1 УК РФ. По данным, опубликованным на сайте Росгвардии ХМАО, за 2023 год силовики вместе с инспекторами рыбоохраны округа провели около 80 рейдов. По итогам рейдов к уголовной ответственности привлекли 17 нарушителей. А с начала 2024 года уголовное дело завели на минимум трех югорчан. Один из них незаконно выловил нельму и восемь особей стерляди. Ущерб биоресурсам составил почти 80 тысяч рублей. А другие любители рыбалки поплатились за девять особей стерляди и четырех сибирских осетра на сумму в 1,9 миллионов рублей. Каждому из них также назначили условный срок лишения свободы на шесть лет.
Чтобы избежать наказаний, необходимо знать не только о видах рыб, занесенных в Красную книгу, а и изучить правила рыболовства. Ознакомиться с ним можно на сайте Федерального агентства по рыболовству.
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