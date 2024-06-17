Екатеринбурженка утонула в пруду на Уктусе

В Патрушихинском пруду Екатеринбурга на Уктусе 17 июня утонула 45-летняя женщина. На месте происшествия организована проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«В следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области поступила информация о данном происшествии. В настоящее время организован выезд следователя на место ЧП», — следует из сообщения.
В полиции Екатеринбурга отметили, что в инциденте признаков криминала нет. Правоохранители призвали горожан быть осторожными при отдыхе на водоемах, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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