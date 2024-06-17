Екатеринбурженка утонула в пруду на Уктусе

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Жаркий июнь, люди спасаются на пляже. Пермь, вода, кусты, деревья, берег, трава, водоем, куст, мель, река, буй, кама
В инциденте отсутствуют признаки криминала Фото:

В Патрушихинском пруду Екатеринбурга на Уктусе 17 июня утонула 45-летняя женщина. На месте происшествия организована проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области поступила информация о данном происшествии. В настоящее время организован выезд следователя на место ЧП», — следует из сообщения.

В полиции Екатеринбурга отметили, что в инциденте признаков криминала нет. Правоохранители призвали горожан быть осторожными при отдыхе на водоемах, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

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В Патрушихинском пруду Екатеринбурга на Уктусе 17 июня утонула 45-летняя женщина. На месте происшествия организована проверка, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «В следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области поступила информация о данном происшествии. В настоящее время организован выезд следователя на место ЧП», — следует из сообщения. В полиции Екатеринбурга отметили, что в инциденте признаков криминала нет. Правоохранители призвали горожан быть осторожными при отдыхе на водоемах, а также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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