Врио главы ХМАО Кухарук изменил график работы для подчиненных

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук перераспределил нагрузку подчиненных так, что у них появился полноценный выходной. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте
Топовые чиновники окружного правительства в частных беседах говорят, что теперь им удается провести воскресенье с семьей, а не на работе. При губернаторстве Натальи Комаровой график был другой. «Совещания могли назначаться на воскресенье. Либо к понедельнику надо было готовить такой объем информации, что волей-неволей приходилось приезжать на работу на все выходные. У Кухарука другой подход. Сроки по выполнению задач теперь стали более гибкими и адекватными», — рассказал инсайдер.
В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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