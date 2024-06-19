Врио главы ХМАО Кухарук изменил график работы для подчиненных

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Руслан Кухарук сделал щадящий график работы для подчиненных
Руслан Кухарук сделал щадящий график работы для подчиненных Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук перераспределил нагрузку подчиненных так, что у них появился полноценный выходной. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте

Топовые чиновники окружного правительства в частных беседах говорят, что теперь им удается провести воскресенье с семьей, а не на работе. При губернаторстве Натальи Комаровой график был другой. «Совещания могли назначаться на воскресенье. Либо к понедельнику надо было готовить такой объем информации, что волей-неволей приходилось приезжать на работу на все выходные. У Кухарука другой подход. Сроки по выполнению задач теперь стали более гибкими и адекватными», — рассказал инсайдер.

В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук перераспределил нагрузку подчиненных так, что у них появился полноценный выходной. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте Топовые чиновники окружного правительства в частных беседах говорят, что теперь им удается провести воскресенье с семьей, а не на работе. При губернаторстве Натальи Комаровой график был другой. «Совещания могли назначаться на воскресенье. Либо к понедельнику надо было готовить такой объем информации, что волей-неволей приходилось приезжать на работу на все выходные. У Кухарука другой подход. Сроки по выполнению задач теперь стали более гибкими и адекватными», — рассказал инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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