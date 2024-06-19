Екатеринбуржцы застряли в турецком аэропорту на 12 часов

Рейс авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Анталью (Турция), приземлился в аэропорту Даламана из-за запрета на посадку и нехватки топлива. Предположительно, речь идет о рейсе DP-955. Пассажиры рассказали, что они ожидают вылета более 12 часов без поселения в отель.
«Рейс авиакомпании „Победа“ летел из Екатеринбурга в Анталью, но сел в Даламане из-за запрета на посадку и нехватки топлива. По словам пассажиров, с 10:00 их держат в аэропорту и не выпускают из зала ожидания, при этом им не предоставляют отель», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Пассажиры рассказали каналу, что за 12 часов их покормили только бутербродами.
Для связи с застрявшими в аэропорту екатеринбуржцами авиакомпания создала чат, где заявила, что аэропорт не может оперативно предоставить горячее питание на всех пассажиров самолета. По информации канала, многие туристы покинули воздушную гавань Даламана, не став дожидаться трансфера в Анталью.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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