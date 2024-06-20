В Киеве разгромили могилы националистов из ВСУ Джуса и Да Винчи

В Киеве разгромили могилы военных ВСУ Джуса и Да Винчи

20 июня 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

В Киеве неизвестные разгромили могилы националистов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Неизвестные устроили погром на кладбище в Киеве. Пострадали захоронения националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло и Андрея «Джуса» Пильщикова. Об этом сообщает информационное агентство «Страна». «В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных», — сообщает украинское издание. Пострадали захоронения бойцов Украины, националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко. Неизвестные повредили фотографии и памятные знаки, установленные на захоронениях. Следственные органы уже приступили к поискам причастных к погрому. Дмитрий Коцюбайло, участвовавший в карательных отрядах, организованных для подавления протестов в Донбассе, ликвидирован весной 2023 года, его уничтожили под Артемовском. Украинский летчик Пильщиков, известный как «Джус», погиб в августе 2023 года, разбившись еще с двумя пилотами в катастрофе двух учебных самолетов L-39. Активист «Евромайдана» Петриченко ликвидирован под Авдеевкой 15 апреля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные устроили погром на кладбище в Киеве. Пострадали захоронения националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло и Андрея «Джуса» Пильщикова. Об этом сообщает информационное агентство «Страна». «В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных», — сообщает украинское издание. Пострадали захоронения бойцов Украины, националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко. Неизвестные повредили фотографии и памятные знаки, установленные на захоронениях. Следственные органы уже приступили к поискам причастных к погрому. Дмитрий Коцюбайло, участвовавший в карательных отрядах, организованных для подавления протестов в Донбассе, ликвидирован весной 2023 года, его уничтожили под Артемовском. Украинский летчик Пильщиков, известный как «Джус», погиб в августе 2023 года, разбившись еще с двумя пилотами в катастрофе двух учебных самолетов L-39. Активист «Евромайдана» Петриченко ликвидирован под Авдеевкой 15 апреля 2024 года.