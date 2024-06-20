В Киеве разгромили могилы националистов из ВСУ Джуса и Да Винчи

В Киеве разгромили могилы военных ВСУ Джуса и Да Винчи
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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, могила, украина, мариуполь, война, прощание, похороны, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
В Киеве неизвестные разгромили могилы националистов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Неизвестные устроили погром на кладбище в Киеве. Пострадали захоронения националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло и Андрея «Джуса» Пильщикова. Об этом сообщает информационное агентство «Страна».

«В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных», — сообщает украинское издание. Пострадали захоронения бойцов Украины, националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко.

Неизвестные повредили фотографии и памятные знаки, установленные на захоронениях. Следственные органы уже приступили к поискам причастных к погрому.

Дмитрий Коцюбайло, участвовавший в карательных отрядах, организованных для подавления протестов в Донбассе, ликвидирован весной 2023 года, его уничтожили под Артемовском. Украинский летчик Пильщиков, известный как «Джус», погиб в августе 2023 года, разбившись еще с двумя пилотами в катастрофе двух учебных самолетов L-39. Активист «Евромайдана» Петриченко ликвидирован под Авдеевкой 15 апреля 2024 года.

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Неизвестные устроили погром на кладбище в Киеве. Пострадали захоронения националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло и Андрея «Джуса» Пильщикова. Об этом сообщает информационное агентство «Страна». «В Киеве сегодня ночью неизвестные устроили погром на могилах украинских военных», — сообщает украинское издание. Пострадали захоронения бойцов Украины, националистов Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло, Андрея «Джуса» Пильщикова и Павла Петриченко. Неизвестные повредили фотографии и памятные знаки, установленные на захоронениях. Следственные органы уже приступили к поискам причастных к погрому. Дмитрий Коцюбайло, участвовавший в карательных отрядах, организованных для подавления протестов в Донбассе, ликвидирован весной 2023 года, его уничтожили под Артемовском. Украинский летчик Пильщиков, известный как «Джус», погиб в августе 2023 года, разбившись еще с двумя пилотами в катастрофе двух учебных самолетов L-39. Активист «Евромайдана» Петриченко ликвидирован под Авдеевкой 15 апреля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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