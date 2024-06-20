На пермской трассе произошло ДТП с двумя погибшими. Видео

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Еще два человека пострадали и их везут в больницу на скорой помощи
Еще два человека пострадали и их везут в больницу на скорой помощи Фото:

В Пермском крае на подъезде к селу Хохловка произошло смертельное ДТП. видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП и ДТП — Пермь и края».

«Не доезжая до Хохловки авария. По предварительным данным два трупа», — написал автор видеозаписи.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о двух погибших подтвердили. Также в ведомстве сообщили, что в аварии пострадали еще два человека, их с травмами везут в больницу.

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В Пермском крае на подъезде к селу Хохловка произошло смертельное ДТП. видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП и ДТП — Пермь и края». «Не доезжая до Хохловки авария. По предварительным данным два трупа», — написал автор видеозаписи. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о двух погибших подтвердили. Также в ведомстве сообщили, что в аварии пострадали еще два человека, их с травмами везут в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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