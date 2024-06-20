Еще два человека пострадали и их везут в больницу на скорой помощи
В Пермском крае на подъезде к селу Хохловка произошло смертельное ДТП. видеозапись с места аварии очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП и ДТП — Пермь и края».
«Не доезжая до Хохловки авария. По предварительным данным два трупа», — написал автор видеозаписи.
В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края информацию о двух погибших подтвердили. Также в ведомстве сообщили, что в аварии пострадали еще два человека, их с травмами везут в больницу.
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