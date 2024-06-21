Тимати купил Maybach за 65 миллионов рублей

Известный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) приобрел новый автомобиль Mercedes-Maybach S650 Pullman черного цвета. Его стоимость начинается от 65 миллионов рублей.
«Стоимость такой машины начинается от 65 миллионов рублей», — сказала автоэксперт Мария Посеницкая, ее слова передает «Лента.ру». Она добавила, что автомобиль имеет панорамную крышу и акустическую систему высочайшего класса.
По словам эксперта, обслуживать такое авто очень дорого. При этом для диагностики и ремонта рэперу придется отправлять его в одну из дружественных стран.
Ранее певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) отпраздновал свой 49-й день рождения на сцене одного из столичных баров. Самый значимый и дорогой подарок артист сделал себе сам, купив квартиру в престижном районе Москвы за 70 миллионов рублей.
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