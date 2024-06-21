Тимати купил Maybach за 65 миллионов рублей

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Тимати приобрел Maybach за 65 миллионов рублей
Тимати приобрел Maybach за 65 миллионов рублей Фото:

Известный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) приобрел новый автомобиль Mercedes-Maybach S650 Pullman черного цвета. Его стоимость начинается от 65 миллионов рублей. 

«Стоимость такой машины начинается от 65 миллионов рублей», — сказала автоэксперт Мария Посеницкая, ее слова передает «Лента.ру». Она добавила, что автомобиль имеет панорамную крышу и акустическую систему высочайшего класса.

По словам эксперта, обслуживать такое авто очень дорого. При этом для диагностики и ремонта рэперу придется отправлять его в одну из дружественных стран. 

Ранее певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) отпраздновал свой 49-й день рождения на сцене одного из столичных баров. Самый значимый и дорогой подарок артист сделал себе сам, купив квартиру в престижном районе Москвы за 70 миллионов рублей. 

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Известный российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) приобрел новый автомобиль Mercedes-Maybach S650 Pullman черного цвета. Его стоимость начинается от 65 миллионов рублей.  «Стоимость такой машины начинается от 65 миллионов рублей», — сказала автоэксперт Мария Посеницкая, ее слова передает «Лента.ру». Она добавила, что автомобиль имеет панорамную крышу и акустическую систему высочайшего класса. По словам эксперта, обслуживать такое авто очень дорого. При этом для диагностики и ремонта рэперу придется отправлять его в одну из дружественных стран.  Ранее певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) отпраздновал свой 49-й день рождения на сцене одного из столичных баров. Самый значимый и дорогой подарок артист сделал себе сам, купив квартиру в престижном районе Москвы за 70 миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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