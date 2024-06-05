Рэпер Тимати перестал считать себя музыкантом

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Торжественное открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
Рэпер Тимати интегрирует продюсирование в собственный бизнес Фото:

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) отошел от своей музыкальной карьеры и больше сконцентрировался на собственном бизнесе и продюсировании. Об заявил сам артист.

«Я расту, меняюсь, больше самообразовываюсь, инвестирую в себя, развитие, самообразование. Сильно отошел от музыки собственного исполнения, больше занимаюсь продюсированием. Это нормально, когда человек в ходе роста, развития, меняется. Чем больше зарабатываешь, тем [сильнее] меняется круг [общения] и жизнь», — прокомментировал Тимати в разговоре с «РЕН ТВ».

Он также добавил, что интегрирует продюсирование в собственное дело. Из-за смены основной деятельности изменился и имидж, по словам музыканта, это помогает вести бизнес.

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Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) отошел от своей музыкальной карьеры и больше сконцентрировался на собственном бизнесе и продюсировании. Об заявил сам артист. «Я расту, меняюсь, больше самообразовываюсь, инвестирую в себя, развитие, самообразование. Сильно отошел от музыки собственного исполнения, больше занимаюсь продюсированием. Это нормально, когда человек в ходе роста, развития, меняется. Чем больше зарабатываешь, тем [сильнее] меняется круг [общения] и жизнь», — прокомментировал Тимати в разговоре с «РЕН ТВ». Он также добавил, что интегрирует продюсирование в собственное дело. Из-за смены основной деятельности изменился и имидж, по словам музыканта, это помогает вести бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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