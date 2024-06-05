Рэпер Тимати перестал считать себя музыкантом

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) отошел от своей музыкальной карьеры и больше сконцентрировался на собственном бизнесе и продюсировании. Об заявил сам артист.
«Я расту, меняюсь, больше самообразовываюсь, инвестирую в себя, развитие, самообразование. Сильно отошел от музыки собственного исполнения, больше занимаюсь продюсированием. Это нормально, когда человек в ходе роста, развития, меняется. Чем больше зарабатываешь, тем [сильнее] меняется круг [общения] и жизнь», — прокомментировал Тимати в разговоре с «РЕН ТВ».
Он также добавил, что интегрирует продюсирование в собственное дело. Из-за смены основной деятельности изменился и имидж, по словам музыканта, это помогает вести бизнес.
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