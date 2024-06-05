Рэпер Тимати перестал считать себя музыкантом

05 июня 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Рэпер Тимати интегрирует продюсирование в собственный бизнес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) отошел от своей музыкальной карьеры и больше сконцентрировался на собственном бизнесе и продюсировании. Об заявил сам артист. «Я расту, меняюсь, больше самообразовываюсь, инвестирую в себя, развитие, самообразование. Сильно отошел от музыки собственного исполнения, больше занимаюсь продюсированием. Это нормально, когда человек в ходе роста, развития, меняется. Чем больше зарабатываешь, тем [сильнее] меняется круг [общения] и жизнь», — прокомментировал Тимати в разговоре с «РЕН ТВ». Он также добавил, что интегрирует продюсирование в собственное дело. Из-за смены основной деятельности изменился и имидж, по словам музыканта, это помогает вести бизнес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) отошел от своей музыкальной карьеры и больше сконцентрировался на собственном бизнесе и продюсировании. Об заявил сам артист. «Я расту, меняюсь, больше самообразовываюсь, инвестирую в себя, развитие, самообразование. Сильно отошел от музыки собственного исполнения, больше занимаюсь продюсированием. Это нормально, когда человек в ходе роста, развития, меняется. Чем больше зарабатываешь, тем [сильнее] меняется круг [общения] и жизнь», — прокомментировал Тимати в разговоре с «РЕН ТВ». Он также добавил, что интегрирует продюсирование в собственное дело. Из-за смены основной деятельности изменился и имидж, по словам музыканта, это помогает вести бизнес.