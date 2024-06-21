В Катав-Ивановске не нашлось желающих строить ФОК за полмиллиарда рублей

В Катав-Ивановске (Челябинская область) сорвался аукцион на строительство ФОКа на сумму более 500 миллионов рублей. Как следует из информации портала госзакупок, на аукцион не было подано ни одной заявки.
«Стоимость контракта 553 миллиона рублей. Заявок на аукционе не поступило», — сообщается на портале.
Изначально ФОК с плавательным бассейном планировалось построить в 2024 году. Однако подрядчик, выигравший аукцион, не выдерживал сроки, и в апреле текущего года администрация района расторгла контракт с ним, объявив новый аукцион. Уже тогда стало понятно, что ФОК сдадут не ранее 2026 года. Теперь, после того, как аукцион сорвался, срок появления в районе спортивного объекта становится еще более неопределенным.
По проекту, ФОК должен включать в себя спортзал, в котором одновременно смогут заниматься до 150 человек, а также бассейн. Здания должны располагаться рядом на улице Степана Разина. Общая площадь ФОКа — 2,98 тысячи квадратных метров, бассейна — 2,3 тысячи квадратных метров.
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