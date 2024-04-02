В Катав-Ивановске расторгли контракт на строительство ФОКа с бассейном

03 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Николай Шиманович расторг контракт с подрядчиком из-за несоблюдения сроков работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Катав-Ивановского района (Челябинская область) расторгли контракт на строительство ФОКа с плавательным бассейном. Об этом 2 апреля URA.RU сообщил глава муниципалитета Николай Шиманович. «Контракт на строительство объекта „Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном“ расторгнут в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с низкими темпами работ подрядчика — АО „Хатман Групп“», — сообщил Шиманович. По информации Шимановича, на весь период выполнения работ — с февраля 2023 по март 2024 года — подрядчик выполнил работы на сумму 13 миллионов рублей. В настоящее время работы на объекте не ведутся. Сейчас определяется цена контракта для нового аукциона для определения нового подрядчика. Отставание работ от плана превышает восемь месяцев. С учетом необходимости повторного аукциона завершение строительства переносится с 2025 на 2026 год. По проекту, ФОК должен включать в себя спортзал, в котором одновременно смогут заниматься до 150 человек, а также бассейн. Здания будут располагаться рядом на улице Степана Разина. Общая площадь ФОКа составит 2,98 тысячи кв метров, бассейна — 2,3 тысячи кв метров. Стоимость объекта составляет 505 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Катав-Ивановского района (Челябинская область) расторгли контракт на строительство ФОКа с плавательным бассейном. Об этом 2 апреля URA.RU сообщил глава муниципалитета Николай Шиманович. «Контракт на строительство объекта „Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном“ расторгнут в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с низкими темпами работ подрядчика — АО „Хатман Групп“», — сообщил Шиманович. По информации Шимановича, на весь период выполнения работ — с февраля 2023 по март 2024 года — подрядчик выполнил работы на сумму 13 миллионов рублей. В настоящее время работы на объекте не ведутся. Сейчас определяется цена контракта для нового аукциона для определения нового подрядчика. Отставание работ от плана превышает восемь месяцев. С учетом необходимости повторного аукциона завершение строительства переносится с 2025 на 2026 год. По проекту, ФОК должен включать в себя спортзал, в котором одновременно смогут заниматься до 150 человек, а также бассейн. Здания будут располагаться рядом на улице Степана Разина. Общая площадь ФОКа составит 2,98 тысячи кв метров, бассейна — 2,3 тысячи кв метров. Стоимость объекта составляет 505 миллионов рублей.