02 апреля 2024

В Катав-Ивановске расторгли контракт на строительство ФОКа с бассейном

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы главы города. Челябинск, шиманович николай
Николай Шиманович расторг контракт с подрядчиком из-за несоблюдения сроков работ Фото:

Власти Катав-Ивановского района (Челябинская область) расторгли контракт на строительство ФОКа с плавательным бассейном. Об этом 2 апреля URA.RU сообщил глава муниципалитета Николай Шиманович.

«Контракт на строительство объекта „Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном“ расторгнут в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с низкими темпами работ подрядчика — АО „Хатман Групп“», — сообщил Шиманович.

По информации Шимановича, на весь период выполнения работ — с февраля 2023 по март 2024 года — подрядчик выполнил работы на сумму 13 миллионов рублей. В настоящее время работы на объекте не ведутся. Сейчас определяется цена контракта для нового аукциона для определения нового подрядчика.

Отставание работ от плана превышает восемь месяцев. С учетом необходимости повторного аукциона завершение строительства переносится с 2025 на 2026 год.

По проекту, ФОК должен включать в себя спортзал, в котором одновременно смогут заниматься до 150 человек, а также бассейн. Здания будут располагаться рядом на улице Степана Разина. Общая площадь ФОКа составит 2,98 тысячи кв метров, бассейна — 2,3 тысячи кв метров. Стоимость объекта составляет 505 миллионов рублей.

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Власти Катав-Ивановского района (Челябинская область) расторгли контракт на строительство ФОКа с плавательным бассейном. Об этом 2 апреля URA.RU сообщил глава муниципалитета Николай Шиманович. «Контракт на строительство объекта „Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном“ расторгнут в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с низкими темпами работ подрядчика — АО „Хатман Групп“», — сообщил Шиманович. По информации Шимановича, на весь период выполнения работ — с февраля 2023 по март 2024 года — подрядчик выполнил работы на сумму 13 миллионов рублей. В настоящее время работы на объекте не ведутся. Сейчас определяется цена контракта для нового аукциона для определения нового подрядчика. Отставание работ от плана превышает восемь месяцев. С учетом необходимости повторного аукциона завершение строительства переносится с 2025 на 2026 год. По проекту, ФОК должен включать в себя спортзал, в котором одновременно смогут заниматься до 150 человек, а также бассейн. Здания будут располагаться рядом на улице Степана Разина. Общая площадь ФОКа составит 2,98 тысячи кв метров, бассейна — 2,3 тысячи кв метров. Стоимость объекта составляет 505 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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