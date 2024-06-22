Мужчина обнаружил у себя рак из-за «укуса комара»

Джек Хауэлл увидел на своем теле необычное пятно, которое начало чесаться и кровоточить, и принял его за укус насекомого. Однако это оказалась меланома третьей стадии (онкологическое заболевание, проявляющееся ростом злокачественной опухоли в области кожи или слизистых оболочек). Но, несмотря на первоначальные прогнозы врачей, которые давали ему всего 12 месяцев жизни, он смог победить рак, пишет издание Manchester Evening News.
«Я почувствовал пятно на спине, к которому было больно прикасаться, и, казалось, оно было приподнятым. Стало очень чесаться. Я подумал, что это укус насекомого, но потом оно начало кровоточить», — рассказал Джек изданию. Он отправился в больницу, где после биопсии ему у него выявили меланому.
По словам Хауэлла, на развитие заболевание могло повлиять использование солярия. Пройдя несколько операций и курс иммунотерапии, спустя четыре года лечения, Джек справился с раком. Он признается, что его путь к выздоровлению был тяжелым, особенно в психологическом плане.
Ранее URA.RU писало о том, как жительница Алабамы, 26-летняя Хелен Бэйли выразила благодарность косметическим процедурам, которые помогли ей обнаружить симптомы онкологического заболевания. Во время использования техники гуаша для уменьшения воспаления на лице, она заметила на шее шишку, которая впоследствии оказалась меланомой четвертой стадии.
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