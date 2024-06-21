Девушка обнаружила у себя рак во время обычной косметической процедуры

Жительница Алабамы, 26-летняя Хелен Бэйли выразила благодарность косметическим процедурам, которые помогли ей обнаружить симптомы онкологического заболевания. Во время использования техники гуаша для уменьшения воспаления на лице, девушка заметила на шее шишку, которая впоследствии оказалась меланомой четвертой стадии.
«Я даже не подозревала, что шишка была предупреждающим знаком», — сказала Бэйли изданию Daily Mail. После того как обнаруженная шишка увеличилась до размеров сливы, Хелен обратилась к врачам. Ей провели несколько операций по удалению опухолей и применили иммунотерапию.
После лечения, в феврале 2023 года, у Хелен Бэйли не обнаруживают признаков рака в ее организме. Однако лечение продолжается, и каждые три месяца она проходит сканирование.
Ранее 30-летняя британка Александра Пул, решила поделиться своей историей, чтобы предостеречь других от использования искусственного загара. Девушка, использовавшая солярий для лечения экземы, получила диагноз рака кожи. Пул заметила подозрительную родинку и почти год колебалась с визитом к врачу, ей был поставлен диагноз меланомы первой стадии.
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